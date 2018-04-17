На субботнике в Ставрополе высадили 4 000 берёз, лип, рябин, дубов и акаций 

Субботник в честь православной Радоницы прошёл в Ставрополе, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города.
На генеральную уборку городских улиц и скверов вышли 5 000 ставропольцев: рабочие городских предприятий и управляющих компаний, учащиеся школ, колледжей и ВУЗов, представители администрации. В помощь активистам выделили 30 единиц техники.
Работа кипела по всему городу. Ставропольцы убирали на улицах и во дворах, подметали пешеходные зоны и проезжую часть, приводили в порядок скверы, парки, детские площадки, места отдыха горожан в лесу. Совместными усилиями активисты ликвидировали семь стихийных свалок и вывезли более 130 кубометров мусора.
Горожане не только сделали генеральную уборку, но и высадили молодые деревья. Четыре тысячи саженцев берёз, лип, рябины и дуба теперь украшают бульвар Генерала Ермолова, Аллею Ветеранов, переулок Зеленый, сквер на пересечение улиц Чехова и Мимоз. В урочище «Надежда» активисты высадили 3 500 акаций.
Глава города Андрей Джатдоев сообщил, что в течение года пройдут новые субботники и посадят 7 000 деревьев.