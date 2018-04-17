Любой предмет, хранящийся в музейном собрании, так или иначе отражает характерные особенности его владельца. Но порой, встречаются и такие экспонаты, которые спустя тысячелетия хранят черты лица человека, которому он принадлежал. Сегодня в проекте «1 день — 1 экспонат» изучим вещь, которая тысячу лет была скрыта от глаз людей, а теперь находится на всеобщем обозрении. Эту маску можно было надеть лишь один раз — после смерти. Специальное лицевое покрытие из тонких серебряных пластин нашивалось на шелковую ткань, которой покрывали голову умершего человека. Она имеет характерные черты — обозначен контур лица, четко очерчен нос, вырезаны отверстия для глаз и рта. Уникальный экспонат IХ-Х веков, дошедший до нас со времен становления Волжской Булгарии, с виду довольно прост, но может рассказать об устройстве общества того времени. Погребальный обряд с использованием серебряных масок показывает многообразие этнокультурных компонентов ранней Волжско-Камской Булгарии. Подобный ритуал известен среди угорских народов. Согласно древним верованиям душа человека не сразу покидает тело умершего. Поэтому лицо при захоронении оборачивали тканью. Но, чтобы душа могла «видеть» и «говорить», оставляли отверстия для глаз и рта. Позволить себе погребальную маску из серебра могли далеко не все. У менее состоятельных жителей тех мест были маски были из более простых материалов. Маска найдена при раскопках Танкеевского могильника — уникального археологического памятника IХ-Х вв., который относится к началу становления в Поволжье государства волжских булгар. В музей серебряную маску передали казанские археологи Елена Халикова и Евгений Казаков, которые проводили исследования Танкеевского могильника в 1960-80-е годы. Танкеевский могильник находится на территории нынешнего Спасского района Татарстана, в 22 километрах от Болгара. Это крупнейшее захоронение периода становления Волжской Булгарии. Ученые обнаружили там около 5 тысяч могил. Часто вместе с останками находили и разнообразный инвентарь, оружие, посуда, украшения и вот такие погребальные маски. Впрочем, встречаются и другие варианты погребения что, вероятно, говорит о том, что жили там люди разных народов и религий. Антон Райхштат, совместно с Национальным музеем РТ.