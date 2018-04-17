Рогозин назвал главную проблему Роскосмоса

"Мы тоже критикуем Роскосмос. Я думаю, самая главная проблема — это организация дела, менеджмент. Но что делать, понятно, и как это сделать, тоже понятно", — сказал Рогозин, выступая в эфире телеканала РБК.