Парк или речка, вот в чем вопрос. В Ленинском районе обсудили судьбу «Дубков»

На встречу пришли более пятидесяти человек — судьба заброшенного парка волнует многих. Дебаты длились более двух часов.

Проект, который представили разработчики, жителям понравился.

— Разработчики максимально деликатно подошли к сохранению уникальной зеленой зоны и дали шанс парку на реальное возрождение, рассказала корреспонденту NN.ru градозащитница Мария Попова . — Тем более, что нам все-таки удалось добиться отмены решения о строительства на территории храма часовни.

Ранее мы рассказывали, что мэр Владимир Панов пообещал, что строительства часовни в парке не будет.

На территории обновленного парка предлагается обустроить новые входные группы, детскую площадку с павильоном, местом для новогодней елки и катка, шахматный павильон, зону отдыха у ручья, эстраду, площадку для выгула собак, для йоги и тихого отдыха.

Планируют проектировщики очистить и сделать прогулочной и набережную речки Борзовка. Вот с этой частью проекта и возникла проблема. Дело в том, что денег, выделяемых по федеральной программе на этот участок работы просто не хватит.

— Мы должны были решить: что нужно делать в Дубках в первую очередь, — пояснила Мария Попова. — Заниматься ли благоустройством самого парка — делать дорожки, освещение, архитектурные формы, беседки, сцену, ухаживать за деревьями деревья и прочим или бросить средства на очистку и приведение в порядок речки Борзовка? Понятно, что нужно заниматься и парком и речкой, но финансирование проекта благоустройства ограничено и придется выбирать приоритет.

Мария считает, что очищать и благоустраивать русло и берега Борзовки только вдоль территории парка бессмысленно. Это нужно делать вдоль всей речки. И на это необходимы суммы, в разы превышающие те, что выделяют по федералдьной программе.

С другой стороны — оставить захламленный и заросший берег, где собираются нарокоманы и бомжи в благоустроенном парке — нонсенс.

Жители и активисты предложили выделить благоустройство речки в отдельный проект на 2019 год и привести в порядок Борзовку не только в парке, но и по всей территории района.