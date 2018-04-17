«Денег нет»: дольщики архангельских долгостроев ждут решения жилищного вопроса

После волны протеста, поднятого обманутыми дольщиками, правительство области начало активную работу по восстановлению их прав. Практически на все долгострои найдены инвесторы, готовые закончить объект. Например, ЖК «Дом на площади» завершат в этом году, а ЖК «Соната» — к 2020. Но есть дольщики, не считающиеся обманутыми, но ждущие свои квартиры уже больше четырех лет. В такую ситуацию попали будущие жильцы ЖК «Традиция».

«Дом на площади» начали строить еще в январе 2010 года. Стройка на Выучейского, 98 остановилась в конце 2014 года. 33 дольщика остались без своих квартир. В 2017 году появился инвестор, готовый довести строительство до конца.

— В этом году мы заключили дополнительные соглашения с новым застройщиком. Сегодня мы посмотрели, что работы начались, строители работают и надеемся, что в начале 2019 года мы получим заветные ключи от новых квартир, — рассказала участница долевого строительства Ирина Копытова

Сейчас строители устанавливают окна на третьем этаже. Ведутся работы по устройству вентиляции и газобетонных перегородок.

— ЖК «Дом на площади» — это первый объект, который мы начали реализовывать для восстановления прав дольщиков. Сегодня можно говорить также о других объектах, по которым мы работаем. Заключены соглашения с инвесторами, которые взяли на себя обязательства восстановить права участников долевого строительства ЖК «Верона» (блок Б), ЖК «Ленинградский» и СПК «Соната». Также по поручению губернатора Игоря Орлова председателем правительства Архангельской области подписана и реализуется «дорожная карта», в соответствии с которой все права дольщиков будут восстановлены, — рассказал министр строительства и архитектуры Михаил Яковлев

Так в проекте должна выглядеть ЖК «Традиция»

Среди долгостроев меньше всего принято говорить о ЖК «Традиция». Этот дом находится в Соломбале, на Терехина 6\4. Срок сдачи этого объекта — 2015 год. Несмотря на то, что стройка забуксовала в 2014 году, дольщики не считаются обманутыми — кое-какая деятельность до сих пор ведется. Например, на объекте появляется одинокий рабочий или проводит совещание Андрей Овчинников , директор фирмы-застройщика ООО «Капитал-Инвест».

— На нашем объекте Овчинников какие-то телодвижения делает. Вот инспекция звонила, он что-то предпринимает у нас на объекте. Постоянно совещается, постоянно что-то делает. Тут вопрос, в каком именно объеме он делает, можно же строить так вечно. Они сейчас решают всё с садом. Он должен стать какой-то отправной точкой, и тогда он достроит. Самостоятельно ему не достроить, денег у него нет, — считает одна из дольщиц «Традиции» Елена Смирнова

По словам Овчинникова, стройка забуксовала из-за трудностей финансирования — не получается продать квадратные метры по такой цене, чтобы можно было достроить дом. Если продавать за 20–30 тысяч квадратный метр, то дом достроен не будет. А за 40–50 уже никто не берет.

— По-моему, стройка началась в 13 году, в 14-м мы 4 этажа залили, в 15-м мы уже буксовали, в 16-м еще 4 этажа залили и в 17-м залили 1 этаж. Мы на уровне 8-го этажа и барахтаемся, — рассказал Сергей Овчинников в беседе с 29.ru

На первом этаже должен находиться детский садик. Если муниципалитет выкупит его, то стройка продолжится, в Соломбале появится новый детский сад, правда, на небольшое количество мест, а дольщики получат свои долгожданные квартиры.

— Стоит задача в Соломбальском районе построить садик. У нас в доме он готов. Овчинникову заведомо давали разрешение на занятие первого этажа под детский садик. Он хотел его продать частникам, конечно же. Теперь у муниципалитета стоит задача построить садик в Соломбале. А где? И они пытаются урегулировать этот момент. Им нужен большой садик, а у нас, все-таки, только один этаж, и места, где гулять дети будут, нет. Они озадачили Овчинникова составить новую проектную документацию, и тогда они дадут денег и стройка будет завершена, — рассказала Елена Смирнова в беседе с изданием.

Кроме дольщиков, которые не видят своих квартир, есть и подрядчики, которые не видят своих денег. Например, директор ООО «СвязьПро» Вячеслав Прохоров до сих пор не дождался платы за свою работу. Его фирма занималась телефонизацией блока «А» печально известной «Вероны».

За выполненные работы Вячеслав должен был получить 312 тысяч рублей. Когда с учетом пени сумма возросла до 396 тысяч, Прохоров обратился в суд с требованием признать банкротом ООО «Аквилон Инвест», еще одну фирму, принадлежащую Овчинникову. В этот момент Овчинников перевел 98 тысяч рублей, и стал должен 298 тысяч — а для признания банкротом долг должен быть от 300 тысяч.

— Определенные долговые обязательства мы признаем, но они на определенный период времени меньше на сто тысяч. В принципе, это рядовая ситуация, связанная с бизнесом, с рисками. Допустим, если заблокированы и арестованы счета или нет продаж, как я могу выдать долги? «СвязьПро» — это один из сотни наших подрядчиков, которые испытывают подобные неудобства, — рассказал Сергей Овчинников.

История взаимоотношений Овчинникова с ООО «СвязьПро» на этом не заканчивается. После того, как Прохоров рассказал о своей ситуации сетевому новостному изданию, Овчинников подал в суд на издание и Прохорова с требованием разместить опровержение некоторых моментов, рассказанных Вячеславом, и взыскать с Прохорова два миллиона рублей компенсации морального вреда. Дело удалось урегулировать мировым соглашением.

— Прохоров ведет себя не совсем культурно, говорит про нас то, что он думает. Мы считаем, что у нас свобода слова и ради бога, но мы подавали на него в суд за конкретные, скажем так, оскорбления, которые нашим законодательством признаются оскорбительными действиями. В принципе, у нас подписано мировое соглашение, по которому он в суде принес нам извинения, — сказал Сергей Овчинников.