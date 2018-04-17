Неизвестное предприятие сбрасывает грязную воду в Казанку 

Сейчас на месте работают экологи. Фото: tatarstan24.tv В Ново-Савиновском районе Казани канализационные воды заливают пустырь за улицей Чуйкова и проспектом Амирхана. Часть стоков уже попала в Казанку.
Сейчас на месте работают экологи, делают заборы воды и почвы. Результаты анализов будут готовы примерно через две недели, сообщает «Татарстан 24».
Специалисты займутся поиском предприятия, которое вывело канализационные трубы прямо в открытое поле.
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