Участнице Pussy Riot М. Алехиной назначено 100 часов работ за акцию в поддержку Telegram

«Признать М. Алехину виновной по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка») и назначить наказание в виде 100 часов обязательных работ», — огласила решение судья Юлия Мордвина.

В ходе судебного заседания М. Алехина сообщила суду, что намеренно пришла на Лубянку. «Я пришла на Лубянку, чтобы пускать бумажные самолетики, потому что в тот день вступило решение о блокировке Telegram. Поскольку 23 ст. Конституции гарантирует нам право переписки, мы решили, что наше право было нарушено», — сказала она. При этом она подчеркнула, что в момент задержания никому не мешала — «я видела, что дети поднимали самолетики, радовались».

Активисты запускали бумажные самолетики у дверей здания ФСБ на Лубянке. Всего на акции были задержаны 12 человек. На молодых людей составили административные протоколы.