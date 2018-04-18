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Участнице Pussy Riot М. Алехиной назначено 100 часов работ за акцию в поддержку Telegram
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Участнице Pussy Riot М. Алехиной назначено 100 часов работ за акцию в поддержку Telegram 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Реальное время
Мещанский суд столицы назначил участнице Pussy Riot Марии Алехиной 100 часов обязательных работ за акцию с бумажными самолетиками в поддержку заблокированного мессенджера Telegram, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Признать М. Алехину виновной по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка») и назначить наказание в виде 100 часов обязательных работ», — огласила решение судья Юлия Мордвина.
В ходе судебного заседания М. Алехина сообщила суду, что намеренно пришла на Лубянку. «Я пришла на Лубянку, чтобы пускать бумажные самолетики, потому что в тот день вступило решение о блокировке Telegram. Поскольку 23 ст. Конституции гарантирует нам право переписки, мы решили, что наше право было нарушено», — сказала она. При этом она подчеркнула, что в момент задержания никому не мешала — «я видела, что дети поднимали самолетики, радовались».
Активисты запускали бумажные самолетики у дверей здания ФСБ на Лубянке. Всего на акции были задержаны 12 человек. На молодых людей составили административные протоколы.
Таганский районный суд 13 апреля 2018 г. удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории РФ. При этом судья удовлетворила ходатайство ведомства о незамедлительной блокировке мессенджера.
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