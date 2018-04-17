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Две девушки запустили бумажные самолетики на Лубянке и попали в суд
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Две девушки запустили бумажные самолетики на Лубянке и попали в суд 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Мещанский районный суд оштрафовал двух участниц московской акции в защиту Telegram Юлию Костенко и Алину Музыченко на 10 и 20 тысяч рублей соответственно, пишет «Медиазона».
Суд пришел к выводу, что девушки, бросавшие бумажные самолетики в здание ФСБ на Лубянке, тем самым «засоряли пешеходную часть и фактически мешали свободному проходу граждан и препятствовали свободному доступу к объекту социальной инфраструктуры».
Их признали виновными в нарушении части 1 статьи 20.2.2 КоАП («Организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, которые повлекли нарушение общественного порядка»).
В ходе судебного заседания Костенко рассказала, что просто проходила мимо места проведения акции и решила принять в ней участие. Музыченко пришла на мероприятие осознанно. Обе они говорят, что не знали, что бросать самолетики в здание ФСБ противозаконно.
Акция с разноцветными бумажными самолетиками против блокировки мессенджера прошла накануне возле Соловецкого камня на Лубянской площади. В ней приняли участие несколько десятков человек, 12 из них были задержаны и доставлены в ОВД «Мещанский». Остальные 10 задержанных, дела которых еще не рассмотрены в суде, проведут вторую ночь в отделе полиции.
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