Две девушки запустили бумажные самолетики на Лубянке и попали в суд

Мещанский районный суд оштрафовал двух участниц московской акции в защиту Telegram Юлию Костенко и Алину Музыченко на 10 и 20 тысяч рублей соответственно, пишет «Медиазона».

Суд пришел к выводу, что девушки, бросавшие бумажные самолетики в здание ФСБ на Лубянке, тем самым «засоряли пешеходную часть и фактически мешали свободному проходу граждан и препятствовали свободному доступу к объекту социальной инфраструктуры».

Их признали виновными в нарушении части 1 статьи 20.2.2 КоАП («Организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, которые повлекли нарушение общественного порядка»).

В ходе судебного заседания Костенко рассказала, что просто проходила мимо места проведения акции и решила принять в ней участие. Музыченко пришла на мероприятие осознанно. Обе они говорят, что не знали, что бросать самолетики в здание ФСБ противозаконно.