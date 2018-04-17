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«Аллею Признания» в Костроме украсит табличка с именем Федора Чижова
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«Аллею Признания» в Костроме украсит табличка с именем Федора Чижова 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костроме завершилось голосование за историческую личность, чье имя появится на табличке в «Аллее Признания», сообщает городская администрация.
На проспекте Мира установят табличку с именем знаменитого костромского мецената и промышленника Федора Чижова. Именно его горожане выбрали путем голосования на сайте администрации.
Напомним, что всего было предложено шесть кандидатур: император Павел I, русский путешественник и исследователь Чичагов, философ, литературный критик, публицист Розанов, философ и богослов Флоренский, меценаты Третьяков и Чижов.
Надпись на новой табличке будет гласить: «Промышленник, благотворитель Чижов Фёдор Васильевич». Ее торжественно откроют в День города.
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