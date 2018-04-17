«Аллею Признания» в Костроме украсит табличка с именем Федора Чижова

Костроме завершилось голосование за историческую личность, чье имя появится на табличке в «Аллее Признания», сообщает городская администрация.

На проспекте Мира установят табличку с именем знаменитого костромского мецената и промышленника Федора Чижова. Именно его горожане выбрали путем голосования на сайте администрации.

Напомним, что всего было предложено шесть кандидатур: император Павел I, русский путешественник и исследователь Чичагов, философ, литературный критик, публицист Розанов, философ и богослов Флоренский, меценаты Третьяков и Чижов.

Надпись на новой табличке будет гласить: «Промышленник, благотворитель Чижов Фёдор Васильевич». Ее торжественно откроют в День города.