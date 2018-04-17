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Эксперт: Вероятность, что позже США введут новые санкции против России, остается высокой
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Эксперт: Вероятность, что позже США введут новые санкции против России, остается высокой 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Первые антироссийские санкции были введены в марте 2014 года, и с этого времени с администрация Белого дома вправе вводить и расширять санкционные меры.
Московские аналитики уверяют: ужесточение санкций против России со стороны США временно откладывается — накануне вечером в американских СМИ появилась информация о том, что президент Дональд Трамп взял паузу в процессе внедрения новых антироссийских мер после всестороннего совещания. Подробности — в комментарии старшего аналитика компании «Альпари» Анны Бодровой.
— Поступившая из Белого дома информация вызвала ажиотаж с резким укреплением позиций рубля в парах с иностранными валютами, — говорит эксперт. — Но стоит понимать, что эта пауза — временная, это такой «подарок» инвесторам, чтобы привести в порядок нервы и портфели, а также одновременно пересмотреть среднесрочные стратегии с учетом высокой вероятности введения новых санкций чуть позже.
По словам аналитика, ужесточения могут быть «приурочены» к какой-нибудь пятнице (Трамп любит стресс выходного дня) или случиться сразу после майских праздников, когда станет известно имя нового главы правительства России.
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