Порядок взаимодействия прокуратуры и Высшего арбитражного суда изменят

Проект федерального закона направлен на приведение норм Федерального закона «О Прокуратуре Российской Федерации» в соответствии с Конституцией и нормами федерального законодательства.

Законопроектом предлагается исключить из статей 35 и 39 Федерального закона «О Прокуратуре Российской Федерации» положения, регулирующие порядок взаимодействия органов прокуратуры с Высшим арбитражным судом. Принятие проекта федерального закона позволит привести нормы действующего законодательства к единообразию и устранит существующую правовую неопределённость.