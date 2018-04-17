Ещё
Порядок взаимодействия прокуратуры и Высшего арбитражного суда изменят
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порядок взаимодействия прокуратуры и Высшего арбитражного суда изменят 

Парламентская газета 1 час назад
В Госдуму внесён законопроект, изменяющий порядок взаимодействия прокуратуры и Высшего арбитражного суда. Документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
Проект федерального закона направлен на приведение норм Федерального закона «О Прокуратуре Российской Федерации» в соответствии с Конституцией и нормами федерального законодательства.
Законопроектом предлагается исключить из статей 35 и 39 Федерального закона «О Прокуратуре Российской Федерации» положения, регулирующие порядок взаимодействия органов прокуратуры с Высшим арбитражным судом. Принятие проекта федерального закона позволит привести нормы действующего законодательства к единообразию и устранит существующую правовую неопределённость.
Парламентская газета: последние новости
Сирийские власти предложили экспертам ОЗХО встретиться со свидетелями событий в Думе СМИ: США готовят новые торговые меры против КНР Сирии следует передать два российских полка ПВО — эксперт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю79
Крымский мост потроллил Украину63
В Совфеде оценили призыв к России от G7112
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»247
Кто взорвет Сирию43
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
04:18
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа
Общество Образование
01:34
Синоптики рассказали об осадках в столице
Общество Новости Москвы
00:41
Кинотеатр «Алмаз» превратят в стеклянный корабль
Новости Москвы
00:34
Москвичи пожаловались на запах гари
Новости Москвы
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
00:59
Крымский мост потроллил Украину
Общество
02:25
Делами Цымбалюк-Романовской заинтересовались в ФСБ
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение