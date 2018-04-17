В Саранске более чем вдвое подорожали услуги по вывозу мусора 

Платежка как предчувствиеПока жители Саранска еще не получили квитанции с новыми «мусорными» расценками, но в горадминистрацию уже хлынула волна обращений с просьбами разъяснить, чем вызвано резкое повышение. В мэрии поспешили заверить, что никакого отношения к нововведению не имеют. — Это не входит в полномочия органов местного самоуправления. Расценки на услугу в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами устанавливает республиканская служба по тарифам, — пояснил первый директор департамента городского хозяйства Саранска Алексей Егорычев. Как стало известно «РГ», установить тарифы на вывоз ТКО республиканских чиновников заставило предписание, выданное ФАС России в конце декабря 2017 года. Дело в том, что в Мордовии, как и по всей стране, внедряют современную систему по обращению с твердыми коммунальными отходами. В прошлом году в результате конкурса выбрали регионального оператора, который будет собирать отходы на всей территории республики и транспортировать их на санкционированные полигоны. Срок договора, заключенного с местным министерством ЖКХ, — до 2027 года. Отходы будут размещаться на действующих санкционированных полигонах, которые находятся в Ардатовском, Атяшевском, Дубенском, Инсарском, Ичалковском, Кочкуровском, Лямбирском, Ромодановском, Рузаевском, Старошайговском, Торбеевском районах. В итоге население вместо привычных вывоза и захоронения мусора будет получать новую услугу — обращение с ТКО. Установить тарифы на нее должно было министерство энергетики и тарифной политики республики. Однако чиновники отложили это дело в долгий ящик. В результате компания-оператор обратилась в антимонопольное ведомство. После вмешательства ФАС тарифы пришлось принять. Новая строка в платежках уже появилась. А изменения в размере квартплаты собственники квартир увидят в квитанциях за май, так как за апрель будет производиться субсидирование из бюджета. Тише едешь — дальше будешь?Самарской области все это еще только предстоит — к началу лета здесь наконец-то должны определиться с региональным мусорным оператором, хотя изначально частника-монополиста планировали выбрать еще полтора года назад. Регион одним из первых в стране разработал территориальную схему обращения с отходами. Тогда власти анонсировали: рынок поделят три компании. Предполагалось, что они будут работать вокруг крупнейших городов — Самары, Тольятти и Сызрани. Хотя федеральный центр рекомендовал определиться с одним единым оператором и сразу на 10 лет. Именно с монополиста легче потом спросить за весь процесс в регионе: от раздельного сбора отходов до переработки. Тем более, что все несанкционированные свалки (а по данным ОНФ, Самарская область оказалась лидером среди регионов по их количеству — более 500) достанутся оператору «в нагрузку». В бюджетах районов и городов 2017 года средства на ликвидацию несанкционированных мест складирования уже не закладывали. Однако мусорную реформу в регионе пришлось отложить. Несколько месяцев эта тема замалчивалась вообще. А буквально недавно власти объявили торги по разработке электронной версии территориальной схемы обращения с отходами. По словам замминистра энергетики и ЖКХ региона Сергея Ульянкина, к принятому ранее документу поступили замечания от Росприроднадзора. Пока чиновники тянули с выбором единого оператора, поменялись законы. Теперь в дополнение к бумажному варианту необходимо разработать обязательную электронную версию схемы. Специальная программа всего за несколько минут может рассчитать тарифы для любой точки. Эта информация необходима потенциальному инвестору. — Электронная модель рассчитывает загрузку, выгодную логистику и затраты для любой точки, — пояснил чиновник, — поэтому ее требуют и операторы, и контролеры: она упростит работу. Сергей Ульянкин пояснил «РГ», что хотя область и не стала пилотной для обкатки реформы, отложенный старт позволит избежать ошибок коллег из рискнувших регионов, где населенные пункты оказались «погребены» под кучами мусора. К тому же правила постоянно меняются и дополняются на основе опыта запустивших территориальные схемы областей. С тем, что торопиться некуда, согласны и основные игроки рынка, так что местный бизнес не в претензии. По данным профильного министерства, обновленная электронная схема должна быть готова приблизительно к середине мая. А уже в конце весны в области объявят торги по выбору единого регоператора, с которым определятся в июне. Правда, «единого» в данном случае можно взять в кавычки: с большой долей вероятности компаний все-таки будет несколько. Норматив «потяжелеет»К июлю планируется принять единый тариф. До конца года монополист должен будет заключить прямые договоры со всеми жителями и юрлицами. По информации депутата регионального заксобрания Алексея Маряхина, плата вырастет и существенно. Так как новый норматив по кубам, который берется за основу в расчетах, якобы увеличится сразу на 50 процентов. Впрочем, это диктуют современные реалии, а не разыгравшиеся аппетиты бизнеса. Размер мусорного мешка в квартирах самарцев растет из года в год из-за все увеличивающегося массива упаковки. По мнению одного из ведущих игроков мусорного рынка области, директора ГК «ЭкоВоз» Дениса Волкова, тарифы просто не могут не вырасти. — Но это будет не в несколько раз, а, возможно, на 20-30 процентов. И во многом увеличение произойдет из-за того, что население начнет платить за негативное воздействие на окружающую среду, это дополнительный «налог», которого раньше не было, — отметил эксперт в беседе с «РГ». — Также оператору придется переходить на прямые договоры с каждым потребителем услуги, это значит, что затраты на оформление документов резко вырастут, нужно увеличивать штат сотрудников, платить за аренду помещений, компенсировать другие расходы. Кроме того, с 2019 года на каждом мусоровозе обязательно должна быть установлена система ГЛОНАСС, это снова дополнительные затраты. Но рост тарифов для населения можно было бы и сдержать. Тем более что через некоторое время инвесторы начнут возводить новые мусороперерабатывающие производства, в тарифе появится инвестиционная составляющая. — Возможность не повышать расценки для потребителей будет только в том случае, если в регионе появится программа по утилизации незаконных свалок и открытию новых производств по переработке отходов. То есть, если бюджет возьмет на себя часть расходов оператора, — отметил Денис Волков. МнениеСергей Симак, председатель центрального совета «Российской зеленой лиги»:— Новая версия территориальной схемы, отличная от принятой полтора года назад, предусматривает хотя бы частичную переработку. Речь уже не идет о 60 новых полигонах ТКО в Самарской области. Что касается тарифов, то их рост должен быть обоснованым. Важно, чтобы приоритет в отрасли отдавался проектам переработки отходов до конечной продукции. Только так это будет выгодно бизнесу. А власти должны способствовать реформе, но помогать надо не материально, «спонсируя» из бюджета, а в форме создания условий. Допустим, стимулировать появление бумажного производства из макулатуры, гарантируя закупку продукции из вторсырья для нужд госучреждений. КстатиВ Мордовии, где проживает более 800 тысяч человек, ежегодно образуется свыше 250 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Саранск — один из немногих городов России, где внедрена и действует селективная система сбора мусора. По данным Greenpeace, столица Мордовии занимает первое место в стране по доступности инфраструктуры раздельного сбора ТБО. Контейнеры для вторсырья установлены во дворах 80 процентов горожан. Для сравнения — средний показатель по РФ составляет всего 9,2 процента.