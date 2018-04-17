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Для развития цифровой экономики необходимо внести изменения в 52 закона
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Для развития цифровой экономики необходимо внести изменения в 52 закона 

Банки.ру 1 час назад
На 2018—2019 годы запланированы изменения в 52 законах. Основная цель изменений — снятие барьеров на пути развития цифровой экономики.
На XIV ежегодном международном форуме операторов связи «Телеком-2018» вице-президент по корпоративным и правовым вопросам МТС Руслан Ибрагимов рассказал, что в ближайшие два года будут внесены изменения в 52 закона с целью облегчить развитие цифровой экономики в России. «Не нужно создавать новое законодательство для развития цифровой экономики, — считает Ибрагимов. — Нужно менять текущее, убрать те препятствия, которые мешают развитию цифровой экономики». В то же время он отмечает, что нынешнее законодательство весьма либерально регулирует телеком-отрасль.
Однако законодательные изменения на этом не закончатся: по мнению Ибрагимова, итоговое правовое видение будет сформировано через три — пять лет. «Если смотреть на историю, мы увидим, что право всегда отстает от экономики, потому что праву необходимо время на изучение ситуации. Но если в первую промышленную революцию временной лаг составил около ста лет, то сейчас мы прогнозируем, что через три — пять лет мы сможем полностью сформулировать те правовые нормы, которые актуальны в новую, четвертую промышленную революцию», — заявил он.
В качестве приоритетных сфер, требующих качественной правовой базы, Руслан Ибрагимов назвал развитие искусственного интеллекта, блокчейн и борьбу с киберпреступностью.
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