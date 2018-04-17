Электростанции, работающие на автопокрышках, могут появиться в Приморье

Японская компания SumitomoHeavyIndustries, Ltd представила проект создания в Приморье теплоэлектростанций, использующих в качестве топлива старые автопокрышки, пластик, отходы древесного производства и низкокалорийный уголь. Подробности проекта обсудили генеральный директор компании Катсунори Сакураба и вице-губернатор региона Гагик Захарян.

Как рассказал Катсунори Сакураба, главной особенностью электростанций является то, что они работают на низкокалорийном угле и практически не дают выброса углекислого газа в атмосферу.

«За счёт циркуляционного цикла работы оборудования почти не остаётся шлака, а уровень углекислого газа — минимален. Если же в качестве топлива используется древесная биомасса, то вредные вещества вообще не попадают в атмосферу», — пояснил Катсунори Сакураба

По словам руководитель компании, при работе станций используется следующее процентное соотношение топлива — 70% угля низкой калорийности и 30% древесной биомассы. При этом электростанция вырабатывает до пяти мегаватт энергии.

«Оставшийся шлак можно использовать в качестве добавки при производстве цемента», — добавил Катсунори Сакураба

Данные электростанции просты в обслуживании — суточный персонал станции составляет три человека.

«Наша компания уже установила более 400 подобных станций по всему миру, в том числе Китае, США, Финляндии», — отметил он.

Катсунори Сакураба сообщил, что при реализации проекта в Приморье, в рамках межправительственного соглашения между Японией и Россией, японская сторона готова предоставить кредит на выгодных условиях от японского банка.

Вице-губернатор Приморья Гагик Захарян выразил заинтересованность в строительстве подобных станций на территории региона.

«Приморский края берет курс на модернизацию энергетического комплекса, и мы готовы к сотрудничеству в данном направлении. Сейчас необходимо сделать все расчёты именно с привязкой к нашему региону и определить районы для размещения первых электростанций», — акцентировал заместитель главы региона.

Также Гагик Захарян подчеркнул и экологическую сторону проекта — вместе с выработкой энергии решается вопрос и с использованием вторсырья, в частности, автомобильных покрышек, пластиковых изделий, древесной щепы.

Стороны договорились, что к июню этого года будет составлен подробный бизнес-план, на основе которого наметятся пути дальнейшего сотрудничества.