Незаконную ливневую канализацию в деревне Подольска планируют привести в порядок до 15 мая

В деревне Ордынцы подмосковного Подольска до 15 мая планируют привести незаконно проложенную ливневую канализацию в нормативное состояние, сообщается на официальном сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

Ранее в комитет по строительству и архитектуре поступила информация от территориального отдела в микрорайоне Стрелковский о том, что в деревне Ордынцы на улице Садовая вблизи домов №№40 и 42 незаконно проложены инженерные сооружения по водоотведению в виде колодцев и труб. Помимо ливневых вод в инженерные сооружения осуществлялся слив канализационных стоков местными жителями.

«Администрация постановила произвести демонтаж данных инженерных сооружений. По данному вопросу было организованно совещание с жителями улицы Садовой и территориальным отделом администрации, по итогам которого вопрос о демонтаже был снят. Местные жители пришли к соглашению о приведении в надлежащее состояние данной ливневой канализации и организации стока ливневых вод с учетом интересов каждого владельца земельного участка», — говорится в сообщении.

Привести в порядок данную ливневую канализацию планируется в срок до 15 мая.