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Незаконную ливневую канализацию в деревне Подольска планируют привести в порядок до 15 мая
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Незаконную ливневую канализацию в деревне Подольска планируют привести в порядок до 15 мая 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В деревне Ордынцы подмосковного Подольска до 15 мая планируют привести незаконно проложенную ливневую канализацию в нормативное состояние, сообщается на официальном сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.
Ранее в комитет по строительству и архитектуре поступила информация от территориального отдела в микрорайоне Стрелковский о том, что в деревне Ордынцы на улице Садовая вблизи домов №№40 и 42 незаконно проложены инженерные сооружения по водоотведению в виде колодцев и труб. Помимо ливневых вод в инженерные сооружения осуществлялся слив канализационных стоков местными жителями.
«Администрация постановила произвести демонтаж данных инженерных сооружений. По данному вопросу было организованно совещание с жителями улицы Садовой и территориальным отделом администрации, по итогам которого вопрос о демонтаже был снят. Местные жители пришли к соглашению о приведении в надлежащее состояние данной ливневой канализации и организации стока ливневых вод с учетом интересов каждого владельца земельного участка», — говорится в сообщении.
Привести в порядок данную ливневую канализацию планируется в срок до 15 мая.
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