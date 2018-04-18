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В Кургане транспортные полицейские сдали кровь в преддверии Национального дня донора
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В Кургане транспортные полицейские сдали кровь в преддверии Национального дня донора 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
По предложению члена Общественного совета при Курганском ЛО МВД России на транспорте — главврача Курганской областной станции переливания крови Владимира Наймушина — 18 апреля транспортные полицейские начали свой день с добровольной процедуры сдачи крови на областной станции переливания. Сотрудники Курганского линейного отдела принимают участие в акции уже на протяжении шести лет.
Перед сдачей крови транспортные полицейские заполнили необходимые документы, прошли осмотр врача и измерили артериальное давление. После лабораторного исследования кровь будет переработана на компоненты, которые отправят в лечебные учреждения города.
Некоторые полицейские стали донорами впервые, но есть и такие сотрудники, которые сдают кровь далеко не первый раз, например, инспектор подразделения по делам несовершеннолетних капитан полиции Светлана Сергеева.
«Одной из задач сотрудников транспортной полиции является помощь людям, и делать это надо, не только исполняя свои служебные обязанности, но и вне службы. Быть донором — значит спасать жизнь. Сданная кровь обязательно поможет человеку, который находится в беде». — прокомментировала Светлана Сергеева.
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