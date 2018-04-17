В МГИМО прошла образовательная акция «Тотальный диктант» 

Участниками мероприятия стали более 250 человек — не только студенты, но и преподаватели, выпускники, а также все желающие, зарегистрировавшиеся заранее.
Впервые «Тотальный диктант» состоялся в 2004 году в Новосибирском государственном университете. Тогда никто и не думал о том, что мероприятие может стать общероссийским. Однако в 2018 году оно объединило уже более 200 тысяч участников из 71 государства. МГИМО стал площадкой проведения диктанта второй раз.
Каждый год организаторы выбирают автора, отрывок из произведения которого напишут участники акции. Составителями текстов становились такие известные писатели, как Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Евгений Водолазкин и другие. В этом году автором текста стала Гузель Яхина. Участникам был прочитан отрывок «Вечер» — один из трилогии, повествующей об обычном дне из жизни сельского учителя.
Перед началом диктанта организаторы ознакомили участников с порядком проведения мероприятия, заполнения бланков и получения результатов. Важной частью стало обучающее видео с повторением правил пунктуации и орфографии, а также обращение организаторов «Тотального диктанта». Впервые участники услышали текст в видеопрочтении Гузель Яхиной, а писать его продолжили под диктовку Я. Л. Скворцова.
Главная идея «Тотального диктанта», объясняющая его популярность и значимость, заключается в том, что каждому желающему представляется возможность проверить свои знания вне зависимости от возраста, пола, образования и политических взглядов.
«Мы уделяем много времени изучению иностранных языков и уверены, что хорошо знаем русский. «Тотальный диктант» легко в этом разубеждает, позволяет вспомнить многие правила и надолго запомнить свои ошибки. Поэтому я был рад второй раз организовывать площадку в МГИМО и впервые написать сам диктант», — поделился впечатлениями Глеб Зуев, студент 4 курса МЖ и один из организаторов мероприятия.
«Акция помогает людям задуматься, так ли уж хорошо они знают язык, на котором говорят с рождения. Мы часто слишком уверены, что раз мы носители, значит, все по определению знаем и умеем. Здесь же есть возможность напомнить себе, что и родной язык заслуживает того, чтобы им интересоваться», — отметила студентка 3 курса МЖ Евгения Ларина, также организатор площадки акции в МГИМО.
«Тотальный диктант» с каждым годом привлекает все больше участников, желающих проверить и оценить свои знания. Хочется верить, что традиция проведения этого мероприятия в МГИМО продолжится.