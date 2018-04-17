В МГИМО прошла образовательная акция «Тотальный диктант»

Участниками мероприятия стали более 250 человек — не только студенты, но и преподаватели, выпускники, а также все желающие, зарегистрировавшиеся заранее.

Впервые «Тотальный диктант» состоялся в 2004 году в Новосибирском государственном университете. Тогда никто и не думал о том, что мероприятие может стать общероссийским. Однако в 2018 году оно объединило уже более 200 тысяч участников из 71 государства. МГИМО стал площадкой проведения диктанта второй раз.

Перед началом диктанта организаторы ознакомили участников с порядком проведения мероприятия, заполнения бланков и получения результатов. Важной частью стало обучающее видео с повторением правил пунктуации и орфографии, а также обращение организаторов «Тотального диктанта». Впервые участники услышали текст в видеопрочтении Гузель Яхиной, а писать его продолжили под диктовку Я. Л. Скворцова.

Главная идея «Тотального диктанта», объясняющая его популярность и значимость, заключается в том, что каждому желающему представляется возможность проверить свои знания вне зависимости от возраста, пола, образования и политических взглядов.

«Мы уделяем много времени изучению иностранных языков и уверены, что хорошо знаем русский. «Тотальный диктант» легко в этом разубеждает, позволяет вспомнить многие правила и надолго запомнить свои ошибки. Поэтому я был рад второй раз организовывать площадку в МГИМО и впервые написать сам диктант», — поделился впечатлениями Глеб Зуев, студент 4 курса МЖ и один из организаторов мероприятия.

«Акция помогает людям задуматься, так ли уж хорошо они знают язык, на котором говорят с рождения. Мы часто слишком уверены, что раз мы носители, значит, все по определению знаем и умеем. Здесь же есть возможность напомнить себе, что и родной язык заслуживает того, чтобы им интересоваться», — отметила студентка 3 курса МЖ Евгения Ларина , также организатор площадки акции в МГИМО.

«Тотальный диктант» с каждым годом привлекает все больше участников, желающих проверить и оценить свои знания. Хочется верить, что традиция проведения этого мероприятия в МГИМО продолжится.