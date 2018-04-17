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Воронежская область получит 29 млн рублей на внедрение медицинских информсистем
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Воронежская область получит 29 млн рублей на внедрение медицинских информсистем 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Это должно будет повысить эффективность оказания медицинской помощи. Воронежская область получит из резервного фонда правительства 29 млн рублей на внедрение информационных систем в медицинских организациях. Соответствующее постановление опубликовали на портале правительства в понедельник, 16 апреля. Средства направят на внедрение медицинских информационных систем в государственных и муниципальных организациях системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Медучреждения должны будут наладить ведение медицинской документации в электронном виде, а также интеграцию с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения на едином портале государственных услуг. Это должно повысить эффективность оказания медицинской помощи, говорится в документе. Средства получат 75 субъектов РФ в рамках реализации приоритетного проекта «Электронное здравоохранение». Общая сумма бюджетных ассигнований составит 2 млрд рублей.
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