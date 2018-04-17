Воронежская область получит 29 млн рублей на внедрение медицинских информсистем 

Это должно будет повысить эффективность оказания медицинской помощи. Воронежская область получит из резервного фонда правительства 29 млн рублей на внедрение информационных систем в медицинских организациях. Соответствующее постановление опубликовали на портале правительства в понедельник, 16 апреля. Средства направят на внедрение медицинских информационных систем в государственных и муниципальных организациях системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Медучреждения должны будут наладить ведение медицинской документации в электронном виде, а также интеграцию с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения на едином портале государственных услуг. Это должно повысить эффективность оказания медицинской помощи, говорится в документе. Средства получат 75 субъектов РФ в рамках реализации приоритетного проекта «Электронное здравоохранение». Общая сумма бюджетных ассигнований составит 2 млрд рублей.