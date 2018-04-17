Воронежская область получит 29 млн рублей на внедрение медицинских информсистем 

Вести Воронеж: последние новости

Жители Бабяково начали борьбу против создания мусорного полигона по соседству

Единственное в Воронеже колесо обозрения откроется 5 мая

Под Воронежем вокруг масштабной стройки во дворе многоэтажки разгорается скандал