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Рогозин о возможности полететь в космос: клоунадой заниматься не будем
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Рогозин о возможности полететь в космос: клоунадой заниматься не будем 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин хотел бы полететь в космос, однако сегодня это неуместно, заявил он в интервью телеканала RBC.
"Нет, каждым делом должен заниматься специалист. Это стоит больших денег, это могут себе позволить только богатые люди — по крайней мере сейчас. Чем дешевле будут стоить пуски и космический туризм, тем большее количество людей будет этим заниматься, но клоунадой мы заниматься не собираемся", — сказал вице-премьер, отвечая на вопрос журналист планирует ли он полететь в космос.
При этом Рогозин отметил, что полететь в космос он мечтал с детства.
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