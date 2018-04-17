Компания Aviointeriors превратит пассажиров в ковбоев

«Вы как будто сидите в седле. Ковбои могут спокойно находится в седле часами, поэтому и пассажиры смогут», — такова позиция производителя.

Эксперты отмечают — для того, чтобы удержатся в таком седле, пассажиру придется постоянно опираться ногами в пол. Но в Aviointeriors уверены, что такая физическая активность пойдет на пользу пассажирам.

Благодаря креслам SkyRider можно увеличить пассажировместимость на 20%, кресла весят на 50% меньше обычных.

Напомним, что в 2010 году компания уже показывала подобные кресла, но тогда перевозчики ими не заинтересовались.