Акция «Лес Победы» в Подмосковье пройдет 12 мая

«Лес Победы» — это уже традиционное мероприятие, в этом году мы проведем его 12 мая. Я очень надеюсь, что главы территорий, как и прежде, ответственно подойдут к нему, и мы высадим в скверах и на пустырях новые цветы, новые деревья, которые будут радовать глаз», — сказал губернатор.

«Лес Победы» — российский эколого-патриотический проект по высадке именных деревьев в память о павших во время Второй мировой войны гражданах СССР.