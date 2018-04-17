В финал конкурса «Мисс Maxim Австралия» вышла бабушка с четырьмя детьми

Австралии в финал соревнования «Мисс Maxim — 2018» вышла 47-летняя Джина Стюарт, недавно ставшая бабушкой. У женщины четверо детей, которых она воспитала в одиночку, и маленькая внучка. За время конкурса австралийка обошла несколько сотен девушек, которые годятся ей в дочери.

У Джины двое сыновей и две дочери — им 27, 25, 23 и 4 года. Бабушкой Стюарт стала совсем недавно: ее внучке сейчас всего 10 месяцев.

Публикация от Gina Stewart (@strawberriesandcream1)

16 Мар 2018 в 12:26 PDT Разумеется, журналисты попросили Стюарт раскрыть секрет ее моложавой внешности.

«Единственная косметическая процедура, которую я делала, — это увеличение груди 10 лет назад. Я не использую ботокс или филлеры, потому что надеюсь на красивое старение.

Но если честно, никаких секретов нет. Я думаю, что красивы все люди. И я делаю это не ради внимания: я такое ненавижу. Просто я пытаюсь изменить ситуацию и поспособствовать тому, чтобы женщины не набрасывались друг на друга. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на осуждение. Любите свой возраст и свои формы, от этого еще никто не умирал».

Публикация от Gina Stewart (@strawberriesandcream1)

8 Окт 2017 в 8:22 PDT У австралийки есть лицензия на управление лодкой.

Публикация от Gina Stewart (@strawberriesandcream1)

13 Апр 2018 в 4:10 PDT Джина призналась, что хочет выиграть конкурс только для того, чтобы подарить призовые 10 тысяч долларов лучшей подруге, которая недавно перенесла инсульт и должна восстановиться. Также она заявила, что надеется повысить осведомленность общества о жертвах инсульта.

Публикация от Gina Stewart (@strawberriesandcream1)

27 Окт 2017 в 5:33 PDT В профиле конкурса Maxim Стюарт перечислила свои главные достоинства: «Мое чувство юмора и то, сколько я забочусь о людях: о своих друзьях и семье. А еще мой смех».

Публикация от Gina Stewart (@strawberriesandcream1)

29 Мар 2018 в 9:11 PDT Также 47-летняя бабушка рассказала, что ее вдохновляет: «Люди, которые делают то, что обещали. Люди, которые находят в себе силы жить дальше и оставаться позитивными даже после серьезных трудностей. Больше всего меня вдохновляют те, кто никогда не сдается».

Публикация от Gina Stewart (@strawberriesandcream1)

10 Апр 2018 в 3:15 PDT В анкете Maxim был вопрос: «Что, если бы вы целый день правили миром?» — и на него Джина Стюарт ответила: «Я бы сделала так, чтобы в шоколаде, арахисовом масле и нутелле не было калорий».

А так Стюарт выглядела 20 лет назад.