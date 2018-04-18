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Бабушка из Австралии «заткнула за пояс» 18-летних конкуренток на конкурсе красоты
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Бабушка из Австралии «заткнула за пояс» 18-летних конкуренток на конкурсе красоты 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
В Австралии финалисткой ежегодного конкурса красоты «Мисс Maxim — 2018» стала мать четверых детей и бабушка из города Голд-Коста Джина Стюарт, сообщает The Daily Mail.
Стюарт 47 лет, она вдвое старше подавляющего большинства моделей. У Джины двое сыновей и две дочери — им 27, 25, 23 и 4 года. Бабушкой Стюарт стала совсем недавно: ее внучке сейчас всего 10 месяцев.
Чтобы выглядеть так, как она выглядит, Джине не пришлось делать никаких операций — кроме одной.
"Я только увеличила грудь десять лет назад. Я не использую ботокс, филлеры, я верю в то, что стареть надо достойно. На самом деле никаких секретов нет. Я думаю, что все люди красивые. И я участвую в конкурсе не ради внимания — я его терпеть не могу. Я это делаю, чтобы вдохновить женщин, чтобы они перестали терзать друг друга", — призналась Стюарт.
Стюарт всерьёз рассчитывает на победу и планирует пожертвовать призовые десять тысяч долларов своей лучшей подруге, с которой они дружат уже тридцать лет: у той недавно случился инсульт.
В своем профиле на сайте Maxim женщина пишет, что лучшими своими чертами считает чувство юмора, красивый смех и способность заботиться о других людях. Ориентирами в жизни для неё являются люди, «которые делают то, что говорят».
А на вопрос, что бы она сделала, если бы управляла миром хотя бы один день, Джина ответила так: «Я бы сделала так, чтобы в шоколаде, арахисовом масле и „Нутелле“ было ноль калорий».
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