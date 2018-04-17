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В Нижневартовске не прошёл проверку на пожарную безопасность ТЦ «Премьер»
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В Нижневартовске не прошёл проверку на пожарную безопасность ТЦ «Премьер» 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
Судебные приставы по Нижневартовску и Нижневартовскому району опечатали торговый центр «Премьер». Решение о приостановлении хозяйственно-коммерческой деятельности ТЦ принял суд.
В ходе проверки выяснилось, что центр для семейных покупок имеет ряд нарушений правил пожарной безопасности, которые в случае наступления экстренной ситуации, могут повлечь угрозу для посетителей.
Объект не сможет возобновить свою работу до тех пор, пока управляющие зданием не приведут объект в должный вид с соблюдением всех правил, сообщает пресс-служба ФССП по Югре.
Пока объект опечатан, судебный пристав будет периодически проверять надлежащее исполнение требований, чтобы центр не возобновил свою работу на незаконном основании.
Напомним, что после трагедии в Кемерово, произошедшей 25 марта, по всей стране проходят масштабные проверки на объектах с массовым скоплением людей, с целью выявления нарушений правил безопасности.
Только в Ханты-Мансийском округе сотрудниками МЧС, прокуратуры и муниципальными чиновниками в этом году планируется провести проверку около 700 объектов.
Во многих городах такие мероприятия прошли и дали свои плоды, так ранее в Нижневартовске был закрыт торговый центр «Вегас».
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