В Нижневартовске не прошёл проверку на пожарную безопасность ТЦ «Премьер»

Судебные приставы по Нижневартовску и Нижневартовскому району опечатали торговый центр «Премьер». Решение о приостановлении хозяйственно-коммерческой деятельности ТЦ принял суд.

В ходе проверки выяснилось, что центр для семейных покупок имеет ряд нарушений правил пожарной безопасности, которые в случае наступления экстренной ситуации, могут повлечь угрозу для посетителей.

Объект не сможет возобновить свою работу до тех пор, пока управляющие зданием не приведут объект в должный вид с соблюдением всех правил, сообщает пресс-служба ФССП по Югре

Пока объект опечатан, судебный пристав будет периодически проверять надлежащее исполнение требований, чтобы центр не возобновил свою работу на незаконном основании.

Напомним, что после трагедии в Кемерово , произошедшей 25 марта, по всей стране проходят масштабные проверки на объектах с массовым скоплением людей, с целью выявления нарушений правил безопасности.

Только в Ханты-Мансийском округе сотрудниками МЧС прокуратуры и муниципальными чиновниками в этом году планируется провести проверку около 700 объектов.

Во многих городах такие мероприятия прошли и дали свои плоды, так ранее в Нижневартовске был закрыт торговый центр «Вегас».