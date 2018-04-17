В Нижневартовске из-за нарушений опечатали крупный торговый центр

Нижневартовске из-за нарушений требований пожарной безопасности судебные приставы опечатали торговый центр «Премьер». На прошлой неделе в городе была приостановлена работа ТЦ «Вегас».

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе УФССП по ХМАО — Югре, решение о приостановлении хозяйственно-коммерческой деятельности торгового центра вынес суд. ТЦ будет закрыт до устранения выявленных нарушений.

«Возбудив исполнительное производство, судебный пристав незамедлительно выехал по адресу расположения торгового центра и опечатал указанный объект», — отмечают в пресс-службе ведомства.

До устранения нарушений работник Службы будет проводить проверку надлежащего исполнения требований исполнительного документа.

Фото: r66.fssprus.ru.