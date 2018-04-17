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В Нижневартовске из-за нарушений опечатали крупный торговый центр
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В Нижневартовске из-за нарушений опечатали крупный торговый центр 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Нижневартовске из-за нарушений требований пожарной безопасности судебные приставы опечатали торговый центр «Премьер». На прошлой неделе в городе была приостановлена работа ТЦ «Вегас».
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе УФССП по ХМАО — Югре, решение о приостановлении хозяйственно-коммерческой деятельности торгового центра вынес суд. ТЦ будет закрыт до устранения выявленных нарушений.
«Возбудив исполнительное производство, судебный пристав незамедлительно выехал по адресу расположения торгового центра и опечатал указанный объект», — отмечают в пресс-службе ведомства.
До устранения нарушений работник Службы будет проводить проверку надлежащего исполнения требований исполнительного документа.
Фото: r66.fssprus.ru.
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