Почему русский конструктор Сикорский эмигрировал из России

Первый геликоптер

Игорь Сикорский родился 6 мая 1889 года в Киеве. Он был пятым ребёнком в семье. Родители будущего «отца авиастроения» были людьми интеллигентными и оба имели медицинское образование. Глава семьи, Иван Алексеевич, профессор университета имения Святого Владимира, получил мировую известность как автор многочисленных трудов по психиатрии, всеобщей психологии и нервно-психиатрической гигиене. В 1913 году Сикорский старший был приглашён в качестве эксперта на процесс по скандальному «делу Бейлиса». Иван Алексеевич дал заключение, в котором предполагал «ритуальный характер убийства». Последовавшая за этим волна антисемитизма и погромов подкосили здоровье Ивана Алексеевича, в университет он больше не вернулся. Мать Сикорского прививала сыну любовь к искусству, от неё маленький Игорь узнал про Леонардо да Винчи и его разработки летательных аппаратов. Любимой книгой Сикорского был роман Жюля Верна «Робур-завоеватель». Воздушный аппарат из этой книги, возможно, стал прообразом будущих проектов Сикорского. Первую модель летательного аппарата Игорь Сикорский сделал в возрасте 12 лет, это был вертолёт с резиновым моторчиком.

Из кадетов в инженеры

Стать авиаконструктором Сикорский решился не сразу. Одно время Игорь Иванович учился в морском кадетском корпусе, но поступление туда было скорее следованием по стопам старшего брата, чем «решением на всю жизнь». Хотя Сикорский был доволен учёбой в кадетском корпусе, он принимает судьбоносное решение о поступлении в высшее техническое заведение и мечтает стать инженером. На дворе был 1906 год, Россию лихорадило волнами революционного протеста, университеты фактически не работали. Сикорский времени не теряет и едет учиться в Париж, в техническую школу Дювиньо де Лано. [С-BLOCK]

Проучившись там год, Сикорский возвращается в Киев и поступает в Политехнический институт. Показывая неплохие результаты в академической успеваемости, Игорь Иванович всё же решает, что ему не стоит тратить времени на изучение необязательных для авиаконструктора дисциплин. Диплом Сикорский получит только через 7 лет, уже будучи известным авиаконструктором. Сейчас же он едет в Европу, где знакомится с последними разработками авиастроения и покупает в Париже двигатель. Вернувшись в Киев, Сикорский строит свой первый «геликоптер», но терпит фиаско дважды — вертолётам не хватает тяги. Сикорский решает заняться разработкой аэропланов с жестко закрепленным крылом, не оставляя своей мечты о вертолётостроении.

Безумство храбрых

Самолётостроение начала XX века — удел людей фанатичных и смелых до безумия. Подниматься в воздух на маленьком самолёте с деревянным реечных фюзеляжем — занятие для избранных. Многочисленные аварии первых летательных аппаратов, тем не менее, не останавливали пионеров авиастроения. Сикорский лично испытывал свои планеры и несколько раз был на волоске от гибели. [С-BLOCK]

3 июня 1910 года он впервые поднялся в воздух на самолёте БиС-2 (С-2), но настоящий успех пришёл позднее, когда в небо взмыла пятая модификация самолёта Сикорского (С-5). Тяжёлая работа не прошла даром. На своём биплане Сикорский сдал экзамен на звание пилота, установил четыре всероссийских рекорда, совершил показательные полеты и даже катал пассажиров. В начале сентября 1911 года происходили военные маневры. Сикорский принял в них участие и продемонстрировал превосходство своего самолета над машинами иностранных марок. Надо понимать, что в это время Игорь Сикорский был 22-летним недоучившимся студентом.

«Русский витязь»

«Звёздная болезнь» — это не про Сикорского. В своих исследованиях и разработках молодой инженер останавливаться не собирался. Важным моментом стало понимание Сикорским будущей роли тяжёлой авиации. Он решается на поистине смелый шаг — проектирование четырёхмоторного самолёта, пригодного для эксплуатации в тяжёлых условиях российского климата. Это должен был быть надёжный самолёт, который, кроме прочих усовершенствований, можно было бы ещё и чинить во время полёта. В марте 1913 года такой самолёт был построен. Ему было присвоено название «Гранд», но после нескольких полётов переименовали в «Русский витязь». Самолёт быстро стал легендой, в мире просто не верили в то, что такой самолёт — реальность, Николай II лично осматривал «Русского витязя» и поднимался на борт. Молодого изобретателя царь наградил золотыми часами. Самолет, превосходивший по размерам и взлетному весу все до сих пор построенные, положил начало новому направлению в авиации — тяжелому самолетостроению.

Революция

Революцию Сикорский не принял. После успешных испытаний «Русского витязя» 24-летний инженер становится мировой знаменитостью и национальным героем. До 1917 года Сикорский сконструировал более двух десятков летательных машин, два вертолета, трое аэросаней и один авиадвигатель. В 25 лет Сикорский стал кавалером ордена Св. Владимира IV степени. Революционные волнения остановили заводы, повсюду были стачки и забастовки, самолёты Сикорского тоже «не сходили со стапелей». Плюс ко всему, он, знаменитый авиаконструктор, был известен своей преданностью двору. Оставаться в России было небезопасно и Сикорский эмигрирует, сначала во Францию , затем — в США

Self-made

Судьба Сикорского — это история self-made-человека. В Америке Сикорский, поработав некоторое время школьным учителем, собрал команду единомышленников из среды эмигрантов и в итоге создал собственную компанию, которая существует и поныне. Помощь «русской фирме» оказали многие наши эмигранты. Рахманинов одно время даже значился вице-президентом корпорации. Компания Сикорского стала настоящей Меккой для белой эмиграции. Достаточно сказать, что простым рабочим здесь был адмирал Б. А. Блохин. Известный историограф белого движения, казачий генерал С. В. Денисов готовил свои исторические исследования, работая в «Сикорский Корпорейшн» ночным сторожем. В Америке Сикорский получил возможность не только много и плодотворно работать, разрабатывая самолёты-амфибии и другие машины, но и вернуться к мечте своего детства — созданию вертолётов. Стоит ли говорить, что у Сикорского получилось это, он стал создателем первых вертолётов, некоторые модели того времени до сих пор находятся в эксплуатации.

Заслуги и призы