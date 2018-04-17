Как ответные санкции России могут навредить Америке

Большая группа российских законодателей разработала законопроект, принятие которого чревато ограничением сотрудничества двух стран в авиационной, аэрокосмической и атомной отраслях в ответ на «недружественные действия» США . Чиновники заявили в понедельник, что парламент будет обсуждать законопроект 15 мая.

Вероятно, последуют и дальнейшие слушания, но если закон будет принят, президенту России Владимиру Путину будет представлен список возможных объектов для нанесения «удара».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что администрация президента пока изучает предлагаемые меры. «На это потребуется какое-то время, но в любом случае, конечно же, можно с уверенностью предположить, что любые меры, которые будут предприниматься, не будут в ущерб российским национальным интересам. О приоритетности этих интересов при принятии таких решений неоднократно говорил президент Путин».

По словам Джейсона Буша (Jason Bush), аналитика из «Евразия Групп» (Eurasia Group), парламент почти наверняка примет такой закон, но он будет «реализован гораздо более избирательно, чем позволяет полный текст».

Россия не входит в двадцатку крупнейших торговых партнеров США, но ее ответные санкции все же могут нанести ущерб Америке. И вот каким образом.

Титан для самолетов

Российские законодатели говорят о прекращении поставок титана американским авиастроительным компаниям.

Государственная корпорация «ВСМПО-Ависама» — крупнейший в мире производителем титана и изделий из титана, а американская корпорация Boeing — одним из ее крупнейших заказчиков.

Корпорации «Боинг» титан необходим для производства большинства своих самолетов, и у нее заключен контракт с «ВСМПО-Ависама» до 2022 года, говорится в заявлении российской компании, сделанном в 2015 году, когда был заключен контракт. Кроме того, у компаний есть совместное предприятие «Урал Боинг Мануфэктуринг» (Ural Boeing Manufacturing).

По оценкам аналитиков банка «Сити» (Citi), около 35% титана для своего производства компания «Боинг» получает из России.

«Это еще одна политическая драма, которая может повлиять на глобальный промышленный бизнес, — пишут аналитики «Сити» в аналитической записке. — Компания «Боинг» неизбежно окажется в центре таких сенсационных событий, учитывая ее видное положение и глобальную цепочку поставок», отметили они, добавив, что у компании, наверняка есть планы по смягчению последствий.

В компании «Боинг» заявили, что знают о российском законопроекте и «следят за ситуацией».

Ракетные двигатели

В ракетах-носителях «Атлас V» (Atlas V), которые выводят в космос военные, разведывательные и коммерческие спутники, используются двигатели производства российского НПО «Энергомаш»

Ракеты «Атлас» производятся альянсом «Юнайтед лаунч альянс» (United Launch Alliance), сформированным совместно компаниями «Боинг» и «Локхид-Мартин» (Lockheed Martin), с использованием российских двигателей. Эти ракеты используют НАСА , ВВС США, Министерство обороны США и гражданские коммерческие заказчики.

Если Россия прекратит поставки в США двигателей РД-180 — чем чревато принятие российского закона — это может создать проблемы в аэрокосмической промышленности.

В ВВС США осознают риск зависимости от России в поставках основных комплектующих. Американские альтернативные двигатели находятся на стадии разработки, но пока не готовы к коммерческому использованию.

Компания Илона Маска «СпейсИкс» ( SpaceX ), которая производит космическую технику и уже заключила несколько контрактов с ВВС США, пока не в состоянии обеспечить все потребности для замены ракет «Атлас V».

Импорт пищевых продуктов и других товаров

Согласно законопроекту, Россия могла бы также расширить список запрещенных к ввозу американских продуктов, составленный в 2014 году в ответ на западные санкции в связи с кризисом на Украине

«Наиболее привлекательны, с точки зрения России, меры, которые ограничат импорт в секторах, где Россия стремится развивать импортозамещение», — говорит Буш, аналитик из «Евразия Групп».

В соответствии с законопроектом, под новые санкции могут попасть дополнительные виды продуктов питания, а также алкоголь и табак, программное обеспечение и фармацевтическая продукция.

Экспорт урана

Российские законодатели, подготовившие законопроект, говорят о возможной приостановке сотрудничества с Соединенными Штатами в области атомной энергетики.

Под санкции могут попасть экспортные поставки урана. По данным Управления по информации в области энергетики (EIA), большую часть урана, используемого в качестве топлива, Соединенные Штаты импортируют.

Казахстана и Среди крупнейших поставщиков урана в США Россия занимает четвертое место после Канады Австралии , обеспечивая Америке около 14% урана.

По данным EIA, из общего количества электроэнергии, производимой в США, на долю атомной энергетики приходится около 20%.