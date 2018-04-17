Центр Севастополя на всю ночь останется без воды 

Предприятие сообщает о том, что будет проводить аварийные работы на водопроводе Севастополя. Так, воды не будет с 22 часов сегодняшнего дня до 6 часов утра 18 апреля (ориентировочно). Под данные неудобства попадают жители на улицах: Ленина, Новороссийская, Б. Морская, Партизанская, Генерала Петрова, Пушкина, Одесская, Гоголя, Луначарского, Советская, Маяковского, Суворова, Айвазовского, Кулакова, Шмидта, Очаковцев.
Кроме этого, воды не будет на проспекте Нахимова и двух площадях: Нахимова и 300-летия Российского Флота.
«ФедералПресс» напоминает, что Шахтинско-Донской водовод введут в строй в следующем году.