Центр Севастополя на всю ночь останется без воды

Предприятие сообщает о том, что будет проводить аварийные работы на водопроводе Севастополя . Так, воды не будет с 22 часов сегодняшнего дня до 6 часов утра 18 апреля (ориентировочно). Под данные неудобства попадают жители на улицах: Ленина, Новороссийская, Б. Морская, Партизанская, Генерала Петрова, Пушкина, Одесская, Гоголя, Луначарского, Советская, Маяковского, Суворова, Айвазовского, Кулакова, Шмидта, Очаковцев.

Кроме этого, воды не будет на проспекте Нахимова и двух площадях: Нахимова и 300-летия Российского Флота.