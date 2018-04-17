Чайка учреждает новую награду для прокуроров

Новую ведомственную награду намерена ввести Генеральная прокуратура РФ . Подготовлен проект приказа Юрия Чайка об учреждении нагрудного знака «За заслуги».

Знак предполагается вручать прокурорским работникам, военнослужащим, гражданским служащим, иным работникам, пенсионерам ‎и ветеранам, прослужившим в системе прокуратуры РФ не менее 10 лет. Однако за особые заслуги в деле укрепления законности и правопорядка генпрокурор вправе награждать знаком без учета стажа службы в прокурорских органах.

Поводом для награждения станет продолжительная и безупречная служба, заслуги в деле укрепления законности и правопорядка, в развитии системы прокуратуры РФ. Также поощрять этим знаком предполагается за образцовое исполнение служебных обязанностей и весомый вклад в выполнение задач по защите прав и свобод граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, в том числе в Вооруженных силах РФ , других войсках, воинских формированиях и органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. Могут вручать знак и иным лицам, внесшим значительный вклад в развитие системы прокуратуры, обеспечение взаимодействия с органами прокуратуры, в том числе в деле укрепления обороноспособности страны.

Нагрудный знак «За заслуги» имеет форму треугольного щита серебристого цвета с вырезанными верхними углами. Размер награды — 45 на 30 мм. Щит наложен на два диагонально перекрещенных меча остриями вниз. Нижнюю часть щита обрамляет венок из дубовых листьев, на котором расположена надпись золотистыми буквами «За заслуги». В поле щита на фоне эмали красного цвета расположена эмблема прокуратуры РФ, выполненная с сочетанием золотистого и серебристого цветов металла с эмалью зеленого цвета. На оборотной стороне нагрудного знака указывается его порядковый номер.

Нагрудный знак укладывается в бархатный футляр темно-синего цвета, внутренняя часть крышки которого обтянута белым шелком.

Нагрудные знаки полагается носить на правой стороне груди. При наличии нескольких наград знак «За заслуги» должен располагаться после других нагрудных знаков и перед знаком отличия «За верность закону».