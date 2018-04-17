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Чайка учреждает новую награду для прокуроров
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Чайка учреждает новую награду для прокуроров 

Legal.Report 1 час назад
Фото: Legal.Report
Новую ведомственную награду намерена ввести Генеральная прокуратура РФ. Подготовлен проект приказа Юрия Чайка об учреждении нагрудного знака «За заслуги».
Знак предполагается вручать прокурорским работникам, военнослужащим, гражданским служащим, иным работникам, пенсионерам ‎и ветеранам, прослужившим в системе прокуратуры РФ не менее 10 лет. Однако за особые заслуги в деле укрепления законности и правопорядка генпрокурор вправе награждать знаком без учета стажа службы в прокурорских органах.
Поводом для награждения станет продолжительная и безупречная служба, заслуги в деле укрепления законности и правопорядка, в развитии системы прокуратуры РФ. Также поощрять этим знаком предполагается за образцовое исполнение служебных обязанностей и весомый вклад в выполнение задач по защите прав и свобод граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, в том числе в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. Могут вручать знак и иным лицам, внесшим значительный вклад в развитие системы прокуратуры, обеспечение взаимодействия с органами прокуратуры, в том числе в деле укрепления обороноспособности страны.
Нагрудный знак «За заслуги» имеет форму треугольного щита серебристого цвета с вырезанными верхними углами. Размер награды — 45 на 30 мм. Щит наложен на два диагонально перекрещенных меча остриями вниз. Нижнюю часть щита обрамляет венок из дубовых листьев, на котором расположена надпись золотистыми буквами «За заслуги». В поле щита на фоне эмали красного цвета расположена эмблема прокуратуры РФ, выполненная с сочетанием золотистого и серебристого цветов металла с эмалью зеленого цвета. На оборотной стороне нагрудного знака указывается его порядковый номер.
Нагрудный знак укладывается в бархатный футляр темно-синего цвета, внутренняя часть крышки которого обтянута белым шелком.
Нагрудные знаки полагается носить на правой стороне груди. При наличии нескольких наград знак «За заслуги» должен располагаться после других нагрудных знаков и перед знаком отличия «За верность закону».
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