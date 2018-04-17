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«Кировсвет» и «Горэлектросеть» могут объединить
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«Кировсвет» и «Горэлектросеть» могут объединить 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Городская мэрия планирует объединить «Кировсвет» и «Горэлектросеть», передает портал «Навигатор Киров».
По словам начальника департамента муниципальной собственности Натальи Мамедовой, такое решение является одним из этапов реализации концепции развития муниципальных унитарных предприятий Кирова. Таким образом, объединение указанных компаний позволит повысить доходность и эффективность производства. Главной целью мероприятий остается слияние активов. По мнению кировских властей, данные мероприятия также помогут реализовать в городе масштабную программу по модернизации наружного освещения.
После объединения муниципальных предприятий, владельцем вновь созданного акционерного общества останется МО «Город Киров». По итогам заседания комитет городской думы по имуществу одобрил преобразование «Кировсвета» в акционерное общество.
Напомним, в настоящий момент МУП «Кировсвет» занимается содержанием электросетей наружного освещения, в то время как «Горэлектросеть» обеспечивает электроэнергией потребителей.
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