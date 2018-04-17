Белорусские цены стали расти после падение российского рубля

Названы лидеры стран по росту потребительских цен на постсоветском пространстве. В марте первое место антирейтинга досталось Латвии , где инфляция в марте составила 1,2%. Также в ТОП-3 попали Узбекистан Украина , рост цен в которых составил 1,1%. Следом за ним расположилась Белоруссия (0,8%), Казахстан (0,5%), Литва (0,4%), Россия (0,3%) и другие страны. Последнее место занял Таджикистан . Там цены не повысились, а, наоборот, показали отрицательную динамику, опустившись на 1%. Такие итоги привели национальные органы статистики Белоруссии, сообщает БелПАН.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН связал изменение цен в стране с влиянием экономики России.

«Цены на использование газа (отопление) стали расти, соответственно стали расти затраты предприятий. Чтобы белорусская продукция стала конкурентоспособной, необходимо постоянно следить за курсом рубля, чтобы он не укреплялся, чтобы цена на товары в долларовом эквиваленте на белорусские товары не росла, чтобы он продавался так же хорошо, например, на российском рынке. Поэтому необходима некоторая девальвация. Произошёл скачок курса доллара по отношению к российскому рублю. Это на нас тоже сильно влияет. Мы вынуждены подстраиваться под курс российского рубля. Из-за этого растут и цены на некоторые группы товаров и услуг. На белорусскую экономику в наибольшей степени влияет состояние российской экономики, потому что они тесно взаимосвязаны», — отметил политолог.

Экономист: Доллар поднимется до 75-80 рублей По словам Алексея Дзерманта, на экономику Минска также оказывает влияние ЕАЭС

«В рамках Евразийского союза идёт постепенное выравнивание цен, приближение их к мировым на основные энергоносители. Беларусь тоже ощущает это на себе. Соответственно, растут цены на произведённую продукцию», — подытожил Дзермант.