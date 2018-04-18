Массовая бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства началась в Нижнем Новгороде

Никакой особой подготовки к прививке не требуется. Но стоит иметь в виду, что придется посидеть в очереди.

— Люди тали гораздо чаще к нам обращаться в последние годы, — рассказала заведующая станцией по борьбе с болезнями животных Ленинского района Наталья Тараскина. — Они становятся грамотнее и идут сами, заранее, перед выездами на дачи, на природу. Посетителей у нас много и это хорошо.

Перед вакцинацией врач-ветеринар расспросит хозяина, как себя чувствует животное и обязательно измерит температуру тела. Процедура эта специфическая — градусник вводится в задний проход, хозяин в это время держит животное на процедурном столе.

Наша Фрося перенесла процедуру почти спокойно.

Поскольку прививку в бесплатной клинике мы делали впервые, кошке завели спциальный паспорт. Теперь в него будут вносить данные о ревакцинации.

Паспорт кошке или собаке необходим и в случае, если ваше животное поранит человека. Тогда отметка о прививке избавит вас от неприятностей, а покусанного или поцарапанного — от цикла болезненных уколов.

А теперь самое главное — прививку на территории Нижнего Новгорода можно сделать в любой день, просто на разных районных станциях их делают по графику.

График проведения вакцинации животных вакциной антирабической, закупаемой за счет бюджета РФ

Понедельник: СББЖ Канавинского района, улица Гордеевская, 139 б (8.00–19.00) тел.241–53–31.

Вторник: СББЖ Автозаводского района проспект Кирова, 49 а, (8.00–17.00) тел. 298–64–27;

СББЖ Нижегородского района, улица Ветеринарная, 4 (8.00–17.00) тел.433–20–37.

Среда: СББЖ Ленинского р-на, улица Дачная, 13 а, (8.00–20.00) тел.240–91–66;

СББЖ Сормовского района, улица Перова, 39, (8.00–17.00) тел.273–85–15.

Четверг: СББЖ Автозаводского района, проспект Кирова, 49 а (8.00–17.00) тел. 298–64–27;

СББЖ Приокского района, улица Углова, 1 б, (7.00–20.00) тел.465–34–47;

СББЖ Московского р-на ул. Камская, 65, (8.00–17.00), тел.276–43–76 Пятница: СББЖ Канавинского района, улица Гордеевская, 139 б, (8.00–19.00) тел.241–53–31;

СББЖ Ленинского района ул. Дачная, 13 а, (8.00–20.00) тел.240–91–66.

Суббота и воскресенье: Кабинет скорой ветеринарной помощи, улица Ветеринарная, 4, (8.00–20.00), тел.433–20–37.

— Иммунитет к бешенству у животных возникает в течение 2–3 недель, — пояснила Наталья Тараскина. — Ревакцинацию необходимо проводить раз в году.

Ранее мы сообщали, что кошку, зараженную бешенством обнаружили в Канавинском районе.

P. S. Ветеринары обращают внимание владельцев собак, что начался и сезон активного присасывания клещей.

— За последние дни к нам привезли уже шесть собак с пироплазмозом, — подчеркнула Тараскина. — это тяжелое заболевание переносят как раз клещи. Прививки от этой болезни нет, поэтому хозяевам необходимо приобретать специальные средства защиты от клещей. Ассортимент их очень большой можно выбрать и по форме, и по цене.