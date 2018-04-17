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Нижегородцы пройдут тренинг по подготовке к поиску работы
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Нижегородцы пройдут тренинг по подготовке к поиску работы 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Первый тренинг по эффективному поиску работы состоится в рамках проекта «Была б охота, заладится и работа» в Нижнем Новгороде (ул. Васнецова, 21) 18 апреля с 11:00 до 14:00. Об этом сообщает организатор — НРООИ «Социальная реабилитация».
В рамках проекта пройдет трехэтапная подготовка участников к активному поиску работы. Первый из них называется «Подготовка к поиску работы». Участникам не только дадут профессиональные советы и теоретические знания о рынке труда региона, но и предложат разработать план поиска работы и его этапов, а также составить обзор источников информации об имеющихся вакансиях.
Ведущим тренинга выступит директор макрорегиона Поволжье HeadHunter Софья Исакова.
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