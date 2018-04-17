Нижегородцы пройдут тренинг по подготовке к поиску работы

Первый тренинг по эффективному поиску работы состоится в рамках проекта «Была б охота, заладится и работа» в Нижнем Новгороде (ул. Васнецова, 21) 18 апреля с 11:00 до 14:00. Об этом сообщает организатор — НРООИ «Социальная реабилитация».

В рамках проекта пройдет трехэтапная подготовка участников к активному поиску работы. Первый из них называется «Подготовка к поиску работы». Участникам не только дадут профессиональные советы и теоретические знания о рынке труда региона, но и предложат разработать план поиска работы и его этапов, а также составить обзор источников информации об имеющихся вакансиях.