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Три бронзовые медали выиграли спортсменки Приангарья на первенстве СФО по вольной борьбе
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Три бронзовые медали выиграли спортсменки Приангарья на первенстве СФО по вольной борьбе 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Спортсменки Иркутской области выиграли три бронзовые медали на первенстве Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди девушек до 16 лет. Турнир проходил с 10 по 12 апреля в городе Осинники в Кемеровской области.
Соревнования прошли в 11 весовых категориях и собрали 130 участниц из различных сибирских регионов. В весовой категории 36 кг третье место заняла Вера Конарева из Осинского района. В весовой категории 46 кг бронзовую медаль завоевала Анастасия Суранова из Качугского района. Обладательницей еще одной бронзовой медали стала Алина Банаева из Ольхонского района, которая выступала в весовой категории 50 кг.
Еще одна спортсменка — представительница Иркутска Мария Богданова остановилась в шаге от пьедестала.
Вера Конарева, Анастасия Суранова и Алина Банаева отобрались на первенство России по вольной борьбе, которое пройдет в середине мая в Чебоксарах.
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