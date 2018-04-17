Три бронзовые медали выиграли спортсменки Приангарья на первенстве СФО по вольной борьбе

Спортсменки Иркутской области выиграли три бронзовые медали на первенстве Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди девушек до 16 лет. Турнир проходил с 10 по 12 апреля в городе Осинники в Кемеровской области

Соревнования прошли в 11 весовых категориях и собрали 130 участниц из различных сибирских регионов. В весовой категории 36 кг третье место заняла Вера Конарева из Осинского района. В весовой категории 46 кг бронзовую медаль завоевала Анастасия Суранова из Качугского района. Обладательницей еще одной бронзовой медали стала Алина Банаева из Ольхонского района, которая выступала в весовой категории 50 кг.