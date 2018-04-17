Рогозин: S7 может стать коммерческим эксплуатантом российского сегмента МКС 

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Компания S7 Space ("дочка" группы S7), купившая плавучий космодром «Морской старт», может стать коммерческим эксплуатантом российского сегмента Международной космической станции (МКС), у компании есть деньги и предложения. Об этом заявил во вторник вице-премьер Дмитрий Рогозин, комментируя перспективы эксплуатации российского сегмента после завершения международного сотрудничества по станции.
"Есть предложения от S7 Space. У них есть амбициозные планы, есть деньги. Они готовы предложить свои возможности, свои услуги и свои деньги, чтобы коммерциализировать МКС", — сказал он в эфире РБК-ТВ.
Ранее сообщалось, что международная эксплуатация МКС может быть прекращена после 2024 года. Основными участниками станции являются США и Россия.
Во вторник стало известно, что S7 Space стала собственником проекта «Морской старт», в рамках которого предполагается запускать ракеты "Зенит" с плавучей платформы в Тихом океане.