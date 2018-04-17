Обвинительное заключение по делу восьми глав поселений Похвистневского района ушло в прокуратуру

Как считают в районном следственном отделе СУ СКР по Самарской области, все они в 2016 г. заключали муниципальные контракты с одним и тем же подрядчиком — ЗАО «Энергетик», на выполнение работ по замене водопровода. Стоимость работ составляла до 100 тыс. рублей. Затем были подписаны акты выполненных работ, которые фактически сделаны не были, а средства переводили на счет подрядчика. Директор ЗАО Иван Мелекесов также идет под суд по данному делу.

"Энергетик" компания работает в районе уже 16 лет, принимала участие более чем шести десятках тендеров, из которых 80% выиграла. Основным заказчиком ЗАО является районная администрация, которая однако отказалась подавать иски, ссылаясь, что никакого вреда бюджету причинено не было. Тем не менее следствие назначило ее потерпевшим по делу, а гражданские иски к каждому из восьми глав поселений на полную стоимость запланированных по договору работ подала прокуратура

Предварительному следствию не удалось доказать получение личной выгоды ни одним из сельских глав. Правоохранители вменяют им поселений преступные деяния в интересах третьих лиц, которые не установлены.

"Результат следственно-прокурорской деятельности, согласно которой большинство глав поселковых администраций Похвистневского района объявлены мошенниками, впечатляет, — говорит адвокат одного из обвиняемых Андрей Карномазов. — Дело можно смело назвать «делом главбанды». Такой взрыв эпидемии локального жульничества — это либо глубокий провал управленческой кадровой политики, либо правоохранители явно переусердствовали в своём рвении к улучшению статистики".

Адвоката изумляет факт того, что половина глав поселений, взрослых и уважаемых людей, не сговариваясь друг с другом, в одно и то же время вступили в сговор с 24-летним Мелекесовым и подписали недействительные акты о приемке работ, которые в их селе не проводились. Более того, согласно обвинению, никто из них не имел никакой личной заинтересованности, не положил себе в карман ни копейки. А полученные деньги Мелекесовым деньги ушли на выплаты заработной платы рабочим из его ЗАО «Энергетик».

"Какой-то криминал с пролетарским приветом! — считает Карномазов. — Каждый из обвиняемых вдруг задумал лишить своих односельчан воды и пойти на тяжкое преступление с бюджетными средствами и тюремной перспективой ради того, чтобы бездельники из ЗАО «Энергетик» получили дармовые деньги. Не слишком ли всё это абсурдно?"

Как утверждает обвиняемый Мелекесов, «Энергетик» все работы выполнил и не только, как положено, заменил трубы, но и дважды за сезон произвел замену насоса. Все преступление, по его словам, заключается, лишь в том, что часть этих комплексных работ в связи с их длящимся характером была выполнена после подписания акта о приёмке. В результате жители поселения получили воду, а главы поселений за обеспечение этого — обвинение в служебном подлоге и, заодно, в мошенничестве.