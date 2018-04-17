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Президент Аргентины отказался от бойкота и приедет на ЧМ-2018
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Президент Аргентины отказался от бойкота и приедет на ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Посол Аргентины в России заявил о том, что президент южноамериканской страны Маурисио Макри приедет на чемпионат мира — 2018. Слова дипломата приводит РИА Новости.
"Макри — человек, который держит слово. И вы видите, какой позиции придерживается Аргентина. Наша позиция в этом деле следующая: мы хотим ясности в технической стороне вопроса. Мы уже об этом говорили.
Сеньор президент приедет со своей женой, возможно, со своей дочерью, посмотрят два первых матча. Затем, может, они вернутся к финалу", — сказал посол в ответ на вопрос о том, повлияет ли «дело Скрипаля» на решение аргентинского лидера приехать в Россию.
Ранее сообщалось, что в портах регионов-хозяев чемпионата мира — 2018 запретят перевалку опасных грузов.
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