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Рогозин не исключил прекращения поставок ракетных двигателей в США
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Рогозин не исключил прекращения поставок ракетных двигателей в США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Россия прекратит поставки ракетных двигателей США, если руководство страны примет соответствующее решение, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
«Но можем ли мы, допустим, взять и прекратить? Можем. Вопрос только в том, что, нужно взвешивать плюсы и минусы и понимать, где чистая политика, которая может привезти к стрельбе себе в ногу, а где экономический прагматизм», — сказал Рогозин, передает РИА «Новости».
Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, ранее внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
Он также заявил, что второй этап реформирования Роскосмоса начнется летом 2018 года и будет подразумевать формирование холдинговых структур внутри госкорпорации.
«Мы хотим другого, более важного. Второй этап реформы — я думаю, он начнется летом этого года, — это преобразование Роскосмоса в структуры, которые не только акциями будет управлять предприятий, но и проводить единую техническую политику. Создавать профильные холдинги, и напрямую формировать космическую отрасль, как единые предприятия», — сказал вице-премьер.
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