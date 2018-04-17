Рогозин не исключил прекращения поставок ракетных двигателей в США

«Но можем ли мы, допустим, взять и прекратить? Можем. Вопрос только в том, что, нужно взвешивать плюсы и минусы и понимать, где чистая политика, которая может привезти к стрельбе себе в ногу, а где экономический прагматизм», — сказал Рогозин, передает РИА «Новости»

Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, ранее внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин . Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Он также заявил, что второй этап реформирования Роскосмоса начнется летом 2018 года и будет подразумевать формирование холдинговых структур внутри госкорпорации.

«Мы хотим другого, более важного. Второй этап реформы — я думаю, он начнется летом этого года, — это преобразование Роскосмоса в структуры, которые не только акциями будет управлять предприятий, но и проводить единую техническую политику. Создавать профильные холдинги, и напрямую формировать космическую отрасль, как единые предприятия», — сказал вице-премьер.