Берди осталось 90 см до критической отметки в Искитиме

Вода в реке Шипуниха поднялась до максимального уровня. Сотрудники службы гражданской защиты населения Искитима отслеживали ситуацию, чтобы не допустить критических моментов. К понедельнику, 16 апреля, по всем малым рекам уже наблюдался спад воды. В эти дни не произошло никаких подтоплений жилых домов.

Как отметил директор МБУ «Служба гражданской защиты населения Искитима» Александр Мальцев , сейчас уже можно снимать контроль по малым рекам. Но под четким надзором остается река Бердь. Именно сейчас начинается период ее наполнения. На сегодняшний момент уровень воды достигает

90 см. Критическая отметка составляет

80 см По данным Службы гражданской защиты населения Искитима, в минувшие выходные в районе городской застройки Бердь освободилась ото льда, и сейчас продолжается прохождение ледохода. Со стороны Легостаево и до Искитима наблюдаются небольшие заторы льда, но они не представляют угрозы.

«Вообще река Бердь стала более предсказуемо себя вести после того, как в районе Цемзавода устранили дамбу», — говорит Александр Мальцев. Напомним, что работы по демонтажу дамбы прошли в марте прошлого года, до начала паводкового периода. И вот уже второй паводок проходит без критических ситуаций.