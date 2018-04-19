Ракетный удар по Сирии как вызов влиянию России и Ирана

В интервью иранскому информационному агентству «Хабар Онлайн» (Khabar Online) бывший представитель Ирана ООН Али Хоррам сообщил: «Способ нападения США на Сирию говорит о том, что целью было отнюдь не помешать использованию химического оружия. Кроме того, эта операция противоречит международному праву, потому как она не была рассмотрена в Совете Безопасности ООН и не получила никакой санкции».

«В принципе, — продолжил иранский дипломат, — политическая обстановка на Западе, и особенно в Европе, благодаря которой сложился альянс с США и состоялось нападение на Сирию, сложилась после инцидента с применением химического оружия против российского двойного агента в британском Солсбери. По этому делу Россия обвиняется в нарушении суверенитета Великобритании, так что остальные европейские страны тоже опасаются аналогичных действий со стороны Москвы на своей территории и поэтому решили встать на сторону Лондона».

«Вместе с тем западные политики, — заявил Али Хоррам, — используют двойные стандарты в оценке применения химического оружия и не искренне пекутся о благе человечества, используя это лишь в своих политических интересах. Например, когда в ходе Ирано-иракской войны Саддам Хусейн применил химическое оружие против наших соотечественников, ни одна из стран Запада не только не предприняла против него никакую военную атаку, но даже не осудила этот поступок».

В ходе своего интервью бывший постпред Ирана в ООН также заявил: «Сейчас, когда те же государства имеют иные цели в Сирии, проводя там свою политику, они стремятся бросить вызов влиянию России и Ирана в арабской республике. Запад пытается навязывать мировой общественности собственные международные обязательства и осуществляет военную атаку на измученную войной Сирию, желая отомстить за тех, кто пострадал от действий то ли оппозиции, то ли сирийской армии».

«Ракетный удар трех западных стран на Сирию был своего рода попыткой противостоять влиянию в этой стране России и Ирана, а использование химического оружие можно считать всего-навсего предлогом», — заключил иранский дипломат.