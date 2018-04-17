Участники научно-практического семинара ответят на актуальные вопросы

В Институте Пушкина состоится встреча судебных лингвистов и психологов на тему: «Анализ поликодовых текстов экстремистской направленности в судебной экспертизе».

Семинар состоится 19 апреля, мероприятие организуется в партнерстве с «Московским исследовательским центром». Собравшиеся ответят на вопросы: «Как эксперты выявляют признаки экстремизма в публикациях СМИ и социальных сетей», «Существуют ли единые методики выявления признаков экстремизма», «В каких публикациях пользователей социальных сетей может быть обнаружен экстремизм — в комментариях, видео или аудио». На эти и другие актуальные вопросы судебной экспертизы в гуманитарных областях будут отвечать представители экспертных школ, а также независимые эксперты.