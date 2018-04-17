Утепляем гараж: делаем электрический теплый пол своими руками

Наличие собственного автомобиля уже давно не считается роскошью. В современном мире это насущная необходимость, продиктованная условиями и темпами городской жизни. Чтобы везде и всё успевать, находясь при этом в комфортной обстановке, нужна машина. При этом неизбежно возникает вопрос о том, где ее держать, когда нет потребности в каждодневной эксплуатации. Обычно данная проблема решается путем приобретения гаража, в котором можно не только хранить транспортное средство в сухости и относительном тепле, но и осуществлять мелкий ремонт. Однако, для того чтобы работать в гараже было удобно и спокойно, придется позаботиться о его утеплении.

Гараж, как и любое другое техническое помещение, не предназначенное для постоянного проживания или работы в нем, не требует глобального прогрева. Достаточно будет, если температура воздуха в нем будет держаться в пределах +15 градусов. Обеспечить такой температурный максимум вполне сможет система теплого пола и качественно сделанная теплоизоляция стен и дверей. Благодаря нагреванию основания, холодный воздух, становясь теплее, станет подниматься вверх, за счет чего помещение будет прогреваться равномерно. К тому же, ремонт машины предполагает иногда необходимость лечь на пол и заглянуть под капот, так что без теплого пола вы будете рисковать своим здоровьем. Однако, одного только теплого пола недостаточно: стены гаража зачастую делаются тонкими и могут даже иметь щели, через которые тепло будет выходить наружу, в итоге само помещение станет быстро остывать и выстужаться. Поэтому стены гаража обязательно нужно утеплить при помощи любого специализированного материала.

Прежде чем приступить к обустройству теплого пола в гараже, следует учитывать некоторые его особенности. Например, основание этого технического помещения постоянно подвергается повышенным нагрузкам, а также увеличивается риск его повреждения из-за падения тяжелых предметов. Таким образом, слой стяжки, находящийся над нагревательными элементами, должен быть более толстым, нежели чем в стандартном жилом помещении. Профессионалы рекомендуют делать его в пределах 40-80 мм. Именно поэтому нет смысла укладывать вниз инфракрасную пленку — теплоотдача от нее будет минимальной. В большинстве случаев в гараже делают электрический теплый пол (на основе греющего провода) или водяной теплый пол.

Если рассматривать электрический теплый пол как основной вариант утепления гаража, то нужно понимать, что хоть он относительно прост в монтаже и весьма надежен, стоимость его довольно высока. Несколько снизить затраты поможет вышеупомянутая теплоизоляция стен и дверей помещения, слой которой должен составлять не менее 60 мм. Кроме того, прежде чем приступать к покупке комплектующих, нужно выяснить, выдержит ли местная электрическая сеть предполагаемые нагрузки.

В зависимости от типа используемых нагревательных элементов электрический теплый пол может быть:

— кабельным;

— пленочным;

— стержневым;

— на основе аморфной металлической ленты.

Обязательными условиями использования любого из перечисленных видов полов является:

— необходимость в теплоизоляции и заземлении;

— необходимость в подготовке сухого основания для последующего монтажа.

Без теплоизоляции в гараже не обойтись никак, потому что внизу, как правило, находится грунт, который может «съедать» до 30-40% всего выделяемого системой тепла. Над почвенным пластом следует залить слой черновой бетонной стяжки. Требования к ней стандартные: она должна быть ровной, без больших перепадов по высоте. Стяжке потребуется определенное время для того, чтобы она смогла полностью застыть, и только после этого можно будет приступать к укладке теплоизоляционного материала. Лучше всего для таких целей подойдет полистирол или пеноплекс толщиной не менее 30 мм. При выборе толщины утеплителя следует ориентироваться на климатические условия конкретного региона. В некоторых случаях она может достигать 80-90 мм.

Если вы используете в качестве нагревающего элемента провод, то поверх теплоизоляции помещается специальная монтажная лента, необходимая для его фиксации. Лента укладывается с шагом в 500 мм и крепится к черновой стяжке дюбелями. В иных случаях можно сразу приступать непосредственно к монтажу. Поверхность, на которую кладут провод, обязательно должна быть открытой и способной отдавать тепло. Поэтому в местах, где вы планируете поставить стеллаж или иное оборудование, нельзя закладывать провод. Сам провод укладывается на пол витками, идущими параллельно друг другу, при этом рекомендуют соблюдать шаг в 300 мм; фиксируют его специальными усиками, расположенными на монтажной ленте. Настоятельно не рекомендуют сгибать провод под острым углом, делать скрутки из разных кусков; также следует избегать чрезмерного его натяжения.

Электрический теплый пол на основе нагревающих матов более удобен в монтаже. Он представляет собой пласты армирующей сетки, на которой закреплены витки проводов. Эти пласты сначала укладывают по всему периметру помещения, затем устанавливают термодатчик. Для этого в слое теплоизоляции на расстоянии 500 мм от стены делают углубление небольшого размера, в которое закладывают гофрированную трубу диаметром 20 мм, в нее устанавливают датчик. Для подключения электрического теплого пола используют медный провод подходящего сечения. На стену устанавливается терморегулятор, к которому затем подключают датчик температуры и нагревательные элементы. Подключение проводят строго по схеме, которая имеется в прилагаемой инструкции. После этого производят заливку стяжки, толщина которой должна составлять 40-80 мм.