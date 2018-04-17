Обучение риск-менеджменту у CEO Риск-Академии Алексея Сидоренко

В конце мая начнется обучение по авторской программе эксперта одной из крупнейших ассоциаций по управлению рисками в мире G31000, основателя «Риск-Академии» Алексея Сидоренко , — «Управление рисками. Практика применения».

Слушатели курса смогут познакомиться с управлением рисками, разберутся в методологии и инструментах, а также сделают практическую работу — разработают индивидуальную систему снижения рисков. Программа рекомендована руководителям и менеджерам всех уровней, принимающим управленческие решения.

«На программе мы разработаем индивидуальную стратегию снижения рисков под задачи вашей компании или проекта и познакомимся с ключевыми особенностями управления рисками по международному стандарту ISO 31000. Потренируемся не только управлять рисками изнутри, но и грамотно позиционировать компанию во внешнем периметре — с инвесторами, страховыми компаниями, контрагентами».

— отмечает Алексей Сидоренко.

В программе обучения — роль риск-менеджмента в корпоративном управлении, ментальные ловушки и психология риск-менеджмента, инструменты выявления рисков в компании, способы оценки и приоритезации рисков, способы реагирования на риски, отчетность и мониторинг.

Обучение проводится онлайн, что позволяет легко совместить учебу с работой.

При регистрации и оплате обучения до 1 мая действует специальное предложение: стоимость обучения составит 22 500 рублей, также участники получат онлайн-курс «Управление проектами» в подарок.

Слушатели, успешно завершившие обучение по данной программе, получат удостоверение государственного образца, а также именной сертификат за подписью автора и преподавателя программы, CEO «Риск-Академии» Алексея Сидоренко.

Подробная информация и запись на программу доступны на сайте.