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Обучение риск-менеджменту у CEO Риск-Академии Алексея Сидоренко
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Обучение риск-менеджменту у CEO Риск-Академии Алексея Сидоренко 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
В конце мая начнется обучение по авторской программе эксперта одной из крупнейших ассоциаций по управлению рисками в мире G31000, основателя «Риск-Академии» Алексея Сидоренко, — «Управление рисками. Практика применения».
Слушатели курса смогут познакомиться с управлением рисками, разберутся в методологии и инструментах, а также сделают практическую работу — разработают индивидуальную систему снижения рисков. Программа рекомендована руководителям и менеджерам всех уровней, принимающим управленческие решения.
«На программе мы разработаем индивидуальную стратегию снижения рисков под задачи вашей компании или проекта и познакомимся с ключевыми особенностями управления рисками по международному стандарту ISO 31000. Потренируемся не только управлять рисками изнутри, но и грамотно позиционировать компанию во внешнем периметре — с инвесторами, страховыми компаниями, контрагентами».
— отмечает Алексей Сидоренко.
В программе обучения — роль риск-менеджмента в корпоративном управлении, ментальные ловушки и психология риск-менеджмента, инструменты выявления рисков в компании, способы оценки и приоритезации рисков, способы реагирования на риски, отчетность и мониторинг.
Обучение проводится онлайн, что позволяет легко совместить учебу с работой.
При регистрации и оплате обучения до 1 мая действует специальное предложение: стоимость обучения составит 22 500 рублей, также участники получат онлайн-курс «Управление проектами» в подарок.
Слушатели, успешно завершившие обучение по данной программе, получат удостоверение государственного образца, а также именной сертификат за подписью автора и преподавателя программы, CEO «Риск-Академии» Алексея Сидоренко.
Подробная информация и запись на программу доступны на сайте.
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