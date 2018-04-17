Подростки применили перцовый баллончик, а охранник — силу: в тюменском ЦУМе произошел конфликт

В минувшее воскресенье, 15 апреля, в тюменском ЦУМе произошел конфликт между местным охранником и несовершеннолетними посетителями фуд-корта, расположенного на третьем этаже. — К моему 14-летнему сыну и его друзьям подошел охранник и спросил, почему они не заказывают еду. Ребята попросили сотрудника ЧОПа предъявить им удостоверение, он отказался и ударил одного из подростков. Тот упал и достал из кармана газовый баллончик. Мужчина продолжал нападать и получил струю в лицо. После этого подростка оттащили в подсобку, где продолжили пинать. Результатом этого избиения стал перелом пальца, многочисленные ссадины и ушибы, — рассказала мать одного из подростков, участвовавших в конфликте.

В городской полиции подтвердили информацию о воскресном инциденте в ЦУМе. — Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №4. Заявления в итоге написали и охранники, и потерпевшие подростки, одному из которых сломали палец. По факту инцидента возбуждено административное производство по статье «Побои». Через 10 дней по итогам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказала 72.ru Мария Новопашина , пресс-секретарь городской полиции.

В марте потасовка между охраной и посетителями произошла в тюменском ТРЦ «Магеллан». Сотрудники ЧОПа выдворили молодого человека и двух девушек из здания. Очевидцы сняли этот инцидент на камеру.