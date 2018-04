В Японии рассекречены данные членов «Отряда 731», проводившего опыты на советских и китайских военнопленных

Национальный архив Японии обнародовал имена 3607 членов «Отряда 731» японской императорской армии, который проводил опыты на людях накануне и во время Второй мировой войны. Считается, что жертвами этих «исследований» стали более 3000 человек — в основное советские и китайские военнопленные, сообщает

С требованием к властям рассекретить информацию обратилась еще в 2015 году группа ученых под руководством профессора Университета медицинских наук Сига Кацуо Нисиямы. Первоначально им предоставили список, большая часть информации в котором была скрыта.

Более подробный документ ученые получили в январе этого года. Однако официально об этом было объявлено лишь на прошлой неделе. Фотографии обнародованных документов публикуют СМИ, включая японское издание

и китайское

The South China Morning Post

Список датирован 1 января 1945 года. Он включает личные данные (имена, должности, адреса) из 52 хирургов, 49 инженеров, 38 медсестер и 1177 военных врачей. Все они являлись членами отряда, входившего в состав департамента предотвращения эпидемий и очистки воды Квантунской армии.

The names of 3,607 members of the Imperial Japanese Army's (IJA) clandestine Unit 731, known for conducting heinous live germ and chemical warfare experiments on thousands of Chinese victims, have been disclosed by the National Archives of Japan https://t.co/U6Q7WWkFf5 pic.twitter.com/Cc46FyVcb3

— People's Daily, China (@PDChina) April 16, 2018

Штаб-квартира подразделения располагалась в пригороде китайского города Харбин . В число проводимых им исследований входило заражение подопытных различными заболеваниями, в том числе сибирской язвой, оспой и ботулизмом. Также членами отряда проводились вивисекции (вскрытия) живых людей и наблюдение за процессом некроза живых тканей, спровоцированным намеренными действиями, например, путем обморожения.

Ряд экспериментов, по мнению ученых, был замаскирован под опыты над обезьянами. К таким выводам они пришли, изучив докторскую диссертацию одного из членов «Отряда 731». В ней, в частности, упоминалось, что одна из обезьян «жаловалась на головную боль, лихорадку и потерю аппетита».

Примечательно, что именно эта диссертация послужила мотивом для требования группы профессора Нисиямы предоставить данные об «Отряде 731». Полученные сведения они намерены использовать для того, чтобы оспорить законность ученой степени, выданной Киотским университетом.

"Отряд 731" был создан за полгода до начала Второй Мировой войны и вел свои разработки до самого ее конца, спешно свернув их лишь с приходом в Маньчжурию Красной армии в августе 1945 года. После капитуляции Японии большая часть подразделения оказалась в советском, а часть — в американском плену, пишет

"Коммерсант". Глава отряда — генерал-лейтенант Сиро Исии — и другие офицеры получили иммунитет от преследований, когда согласились передать все наработки американской оккупационной администрации после окончания Второй мировой войны.

Офицеры подразделения, плененные СССР, были приговорены Хабаровским трибуналом в декабре 1949 года к заключению на срок от 2 до 25 лет. Многие из них смогли вернуться на родину уже в середине 1950-х годов. На основании этого многие американские и японские ученые полагают, что японцы поделились результатами работ и с советскими специалистами: по меркам сталинского СССР наказание было слишком мягким.