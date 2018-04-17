Рыбаков усомнился, что «Корпорация развития» сможет приносить прибыль

«Корпорация развития Орловской области»на минувшей неделе отчиталась перед депутатами облсовета за 2017 год, сообщает пресс-служба.

По информации генерального директора Ольги Бочмаго, Корпорация выполняет функции привлечения инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов, а также является управляющей компанией парка «Зелёная роща».

Бочмаго также отметила, что создание индустриального парка в любом регионе имеет срок окупаемости около 10 лет. На первичной стадии (до 3-4 лет) проект предполагает убытки, связанные со строительством инфраструктуры, её содержанием и недостаточным количеством резидентов. Всё это должно компенсироваться в будущем.

Также Корпорация занимается подбором и оформлением земельных участков в регионе для передачи их потенциальным инвесторам. В настоящее время для реализации новых инвестиционных проектов подошли три площадки из десяти — ООО «Орёлметахим» (Должанский район), ООО «Орловский Оптово-Распределительный центр» (Кромской район), ООО «Промпарк» (Новосильский район).

Депутата Игоря Рыбакова озадачили перспективы развития этих и других предприятий. Он считает, что площадки, созданные несколько лет назад с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, не смогут принести корпорации доход в миллиарды.

Руководитель департамента экономики Сергей Филатов пояснил, что создание институтов развития в регионах — это установка Федерального центра, которая реализована во многих областях.

По его мнению, положительный результат проекта связан не с прямыми доходами «Корпорации развития Орловской области», а с поступлением налогов в региональный и федеральный бюджеты от новых инвесторов и новых рабочих мест.

Филатов отметил, что за период 2015-2017 гг. от резидента индустриального парка «Зелёная роща», ООО «Центральная крупяная компания» в бюджеты различных уровней получено более 64 млн рублей.

Депутаты приняли информацию к сведению и рекомендовали департаменту государственного имущества и земельных отношений области усилить контроль за эффективным использованием государственного имущества и рациональным, обоснованным расходованием ресурсов акционерных обществ Орловской области