В Думе составили винную карту для настоящих патриотов

Зампред думской комиссии по экономической политике Владимир Гутенев предложил перейти от темы запрета зарубежных лекарств на проблему иностранного алкоголя, пишут «Ведомости» во вторник, 17 апреля.

«По французским коньякам и винам якобы возникает у многих обывателей вопрос, но их пьют только в периметре Третьего кольца, настоящие патриоты готовы перейти на чилийское», — отметил депутат.

По словам Гутенева, это «вопрос посыла и решимости».

Первое чтение законопроекта об антиамериканских санкциях, куда может попасть и такого рода ограничения, как отмечает издание, состоится не ранее, чем через месяц.

«Законопроект необходимо обсудить с участием экспертного сообщества, сегодня направляем его в правительство, президенту, в Счетную палату , в регионы, собираемся организовать встречи с деловым сообществом, с компаниями, — перечислил председатель Госдумы Вячеслав Володин после заседания совета нижней палаты парламента. — Мы должны все нормы отработать, чтобы это был качественный законопроект».