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В Думе составили винную карту для настоящих патриотов
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В Думе составили винную карту для настоящих патриотов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Зампред думской комиссии по экономической политике Владимир Гутенев предложил перейти от темы запрета зарубежных лекарств на проблему иностранного алкоголя, пишут «Ведомости» во вторник, 17 апреля.
«По французским коньякам и винам якобы возникает у многих обывателей вопрос, но их пьют только в периметре Третьего кольца, настоящие патриоты готовы перейти на чилийское», — отметил депутат.
По словам Гутенева, это «вопрос посыла и решимости».
Первое чтение законопроекта об антиамериканских санкциях, куда может попасть и такого рода ограничения, как отмечает издание, состоится не ранее, чем через месяц.
«Законопроект необходимо обсудить с участием экспертного сообщества, сегодня направляем его в правительство, президенту, в Счетную палату, в регионы, собираемся организовать встречи с деловым сообществом, с компаниями, — перечислил председатель Госдумы Вячеслав Володин после заседания совета нижней палаты парламента. — Мы должны все нормы отработать, чтобы это был качественный законопроект».
15 апреля сообщалось о готовности США к вводу новых санкций против России из-за поддержки президента Сирии Башара Асада, которому вменяют организацию химических атак. В ответ на это депутаты Госдумы разработали законопроект об ответных мерах, предусматривающих ограничение на поставки лекарств, алкоголя, табака, технологий и оборудования из Штатов. В правительстве России пообещали не навредить контрсанкциями интересам простых россиян.
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