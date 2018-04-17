Сарапульское оборонное предприятие приняло конкурс профмастерства «Ростеха»

В День Космонавтики, 12 апреля, в Удмуртии на базе «Сарапульского электрогенераторного завода (СЭГЗ) состоялся корпоративный конкурс профессионального мастерства авиапромышленного холдинга АО „Технодинамика“ ТD-PROF-2018. Сорок представителей рабочих профессий предприятий холдинга боролись за право представить холдинг на всероссийском конкурсе профмастерства более высокого уровня — среди работников всей отечественной авиастроительной отрасли.

Это первый такой конкурс масштабный среди предприятий входящих в контур „Термодинамики“. Начальник управления персонала холдинга Андрей Сударев говорит, что для соревнований было выбрано три основных профессии, которые распространены на всех предприятиях. „Сарапульский электрогенераторный завод“ стал базой для проведения этого конкурса неслучайно. Руководство предприятия давно занимается возрождением традиций профессионального соперничества среди сотрудников. Сергей Кононин, директор производства АО „СЭГЗ“ рассказал » Федерал Пресс », что конкурс профмастерства на заводе возродился 16 лет назад. «Создан он был для того, чтобы поднять престиж рабочих профессий и чтобы появилось желание у людей заниматься повышением своей квалификацией вне зависимости от системы обучения».

По словам заместителя председателя всероссийского профсоюза работников авиационной промышленности «Профавиа», одного из организаторов конкурса, Юрия Кононова , выбор Сарапула преследует и другие далеко идущие цели: «Сегодня перед отраслью поставлена задача развития кадрового потенциала, повышения конкурентоспособности и повышения качества продукции. „Сарапульский электрогенераторный завод“ через конкурсы профессионального мастерства это задачу решает»

Стоит отметить, что всероссийский конкурс в его новой форме проводился по инициативе первичной профсоюзной организации АО «СЭГЗ». Как сообщил Андрей Сударев, начальник управления персонала холдинга АО «Технодинамика», для отечественной авиапромышленной отрасли такой подход оказался уникальным: «У нас несколько конкурсов, есть много региональных соревнований, есть внутренние состязания самих предприятий. Предприятия проводят свои конкурсы в обязательном порядке. Конкурсы проходят на региональном уровне. У нас много предприятий, которые базируются в одном и том же регионе. Проводились конкурсы на федеральном уровне. Так же проходят ежегодные соревнования по профмастерству „Профавиа“ — профсоюзной организации. Но так чтобы проводить конкурс именно холдинга „Технодинамика“ — такого еще не было. Я не встречал среди других холдингов такой практики».

Лучшими среди токарей стал Азат Гиниатуллин («Гидравлика», Уфа ). В номинации «монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» первое место заняла Дарья Глухова (СЭГЗ, Сарапул ). Среди фрезеровщиков победил Юрий Галанин («Старт», Екатеринбург ). Всем им были вручены премии в размере 50 тыс. рублей.

«Это был огромный труд, который остался за кадром. Все прошло замечательно. Надо продолжать традицию проведения этого конкурса и в будущем», — прокомментировал результаты конкурса первый заместитель генерального директора-исполнительный директор АО «СЭГЗ» Алексей Беляев

АО „Сарапульский электрогенераторный завод“ — производитель бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для всех типов российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО, а также — гражданской продукции (напольный электротранспорт, лифтовое оборудование, автокомпоненты, электродвигатели). Завод является одним из трех градообразующих предприятий города Сарапул в Удмуртии.