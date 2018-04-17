Замминистра Саудовской Аравии появилась на публике без никаба

Замминистра просвещения Саудовской Аравии , доктор Хайя аль-Авад, отвечающая за школы для девочек, появилась на публике без никаба, вызвав бурные споры и обсуждения в соцсетях.

Большинство комментаторов, включая религиозных деятелей, хвалили и защищали чиновницу, апеллируя к тому, что она не сделала ничего плохого, сняв одеяние с узкой щелью для глаз и оставив голову покрытой хиджабом, пишет

Gulf News

16 апреля. «Доктор Хайя аль-Авад живет, руководствуясь своими убеждениями в рамках свойственного нашей вере плюрализма», — заявил богослов Сулейман аль-Тарифи.

По мнению советника по медиа и образованию Сауда аль-Мусайби, замминистра своим таким жестом поприветствовала недавние постановления религиозных деятелей, разрешившие женщинам не закрывать лицо полностью. Тех консерваторов, кто осуждает жест Хайи аль-Авад, он, а также литературный критик Абдулла аль-Гадами назвали нарушителями исламского закона.

С точки зрения ислама, обязательным является ношение только головного платка — хиджаба. О том, что никаб или паранджа не являются обязательными, заявляли многие религиозные авторитеты, включая шейха Юсуфа аль-Кардави, самого влиятельного богослова суннитской ветви ислама, напоминает

Отметим, в Саудовской Аравии до последних лет женщины были лишены большинства прав и свобод. Ситуация начала меняться с назначением в июне 2017 года наследным принцем Мухаммеда бен Салмана, взявшего курс модернизацию общества, умеренный ислам и реализацию программы «Видение-2030», которая гарантирует равные права и свободы всем подданным королевства, а также предусматривает меры по вовлечению женщин в общественную жизнь.

Так, в сентябре 2017 года женщинам Саудовской Аравии разрешили

водить машину, с января 2018 года они могут

посещать

без сопровождения мужчин футбольные матчи. С февраля женщины получили возможность

работать следователями, правда, для этого им придется пройти множественные тесты и выдержать серьезный конкурсный отбор. Тогда же жительницам страны разрешили

разводиться

по собственному желанию и открывать бизнес