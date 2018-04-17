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Замминистра Саудовской Аравии появилась на публике без никаба
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Замминистра Саудовской Аравии появилась на публике без никаба 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Замминистра просвещения Саудовской Аравии, доктор Хайя аль-Авад, отвечающая за школы для девочек, появилась на публике без никаба, вызвав бурные споры и обсуждения в соцсетях.
Большинство комментаторов, включая религиозных деятелей, хвалили и защищали чиновницу, апеллируя к тому, что она не сделала ничего плохого, сняв одеяние с узкой щелью для глаз и оставив голову покрытой хиджабом, пишет
Gulf News
16 апреля. «Доктор Хайя аль-Авад живет, руководствуясь своими убеждениями в рамках свойственного нашей вере плюрализма», — заявил богослов Сулейман аль-Тарифи.
По мнению советника по медиа и образованию Сауда аль-Мусайби, замминистра своим таким жестом поприветствовала недавние постановления религиозных деятелей, разрешившие женщинам не закрывать лицо полностью. Тех консерваторов, кто осуждает жест Хайи аль-Авад, он, а также литературный критик Абдулла аль-Гадами назвали нарушителями исламского закона.
С точки зрения ислама, обязательным является ношение только головного платка — хиджаба. О том, что никаб или паранджа не являются обязательными, заявляли многие религиозные авторитеты, включая шейха Юсуфа аль-Кардави, самого влиятельного богослова суннитской ветви ислама, напоминает
NEWSru Israel
Отметим, в Саудовской Аравии до последних лет женщины были лишены большинства прав и свобод. Ситуация начала меняться с назначением в июне 2017 года наследным принцем Мухаммеда бен Салмана, взявшего курс модернизацию общества, умеренный ислам и реализацию программы «Видение-2030», которая гарантирует равные права и свободы всем подданным королевства, а также предусматривает меры по вовлечению женщин в общественную жизнь.
Так, в сентябре 2017 года женщинам Саудовской Аравии разрешили
водить машину, с января 2018 года они могут
посещать
без сопровождения мужчин футбольные матчи. С февраля женщины получили возможность
работать следователями, правда, для этого им придется пройти множественные тесты и выдержать серьезный конкурсный отбор. Тогда же жительницам страны разрешили
разводиться
по собственному желанию и  открывать бизнес
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