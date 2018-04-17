В Самаре пройдет Международная научно-практическая конференция «Самара цифровая. 2018»

Целью форума " Самара цифровая" является разработка путей развития Самары на основе цифровых технологий.

В рамках мероприятия пройдет выставка цифровых технологий, планируется участие представителей правительства Самарской области , глав г. о. Самара, глав администраций районов. Будут представлены технологические разработки таких предприятий, как ЗАО «ЭнергоСпецСтрой», ООО «Разумные решения», Консорциум «Интегра-С», ГК «Генезис знаний», ООО «Интерстрой», ООО «Аксус-Самара», ООО «Новые технологии» и др. Свое участие в мероприятии подтвердили более 100 представителей бизнеса, российских и зарубежных ведущих ученых, административных работников.

Пусан, Мероприятие носит международный характер — ежегодно конференция будет собирать участников из стран ближнего и дальнего зарубежья. В этот раз свои разработки представят компании «Международного союза электросвязи», «Всемирной ассоциации электронных правительств»; городов Мехико Сингапур , Ташкент.

"Samara-Digital" — это особая атмосфера живого общения: нет деления на участников и VIP-гостей, нет закрытых сессий, нет зон с ограниченным доступом, нет дресс-кода. Вход свободный (по удостоверению личности).

Место проведения: г. Самара, 1 Безымянный переулок, д. 16, холл корпуса 3 СамГУП.